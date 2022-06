Reisboer’n stoan d’r biej en kiek’n d’r noar

Deel dit artikel

Schiphol heeft zijn zaakjes niet op orde met een miljoenenschade tot gevolg en de regering voert een (vooropgezet?) plannetje uit met misschien wel rampzalige gevolgen voor de reissector. En de reisboeren proat’n en proat’n mear, ze stoan d’r biej en kiek’n d’r noar.

Proat’n, proat’n, proat’n, proat’n, proat’n, proat’n, proat’n, proat’n, proat’n, proat’n, proat’n, proat’n, proat’n, proat’n, proat’n, proat’n, proat’n, proat’n, proat’n, proat’n, proat’n, proat’n, proat’n, proat’n, proat’n, proat’n, proat’n, proat’n, proat’n, proat’n, proat’n, proat’n, proat’n.

Als de reisboeren échte boeren waren, dan hadden ze al lang niet meer achter hun bureau gezeten. Knarsetandend zitten ze deze week voor de 100e keer achter de laptop weggedoken en ik hoor dat sommigen het slappe hap vinden. In de veilige digitale omgeving roepen dat Dick weg moet. Ik moet zeggen dat er ‘vroeger’ vaak werd gezegd dat er te weinig ruimte was om mee te praten met de ANVR, maar de vele digitale bijeenkomsten kan dat argument eigenlijk niet meer worden gebruikt.

Maar goed, als een boer teveel koeien in zijn stal heeft rondlopen en zijn melk niet op tijd levert aan de fabriek, dan kan die boer het al snel (milk)shaken. Maar mensen zijn geen koeien, dus de reisbrancheverenigingen vinden het blijkbaar prima dat Dick nog even blijft.

De reisboeren blijven nog even zitten, schakelen mannen en vrouwen in nette pakken in om de tijd te nemen om ingewikkelde cijfertjes van de schade te berekenen. De reisboeren houden het bij nette woorden, bang voor een vlek op het gladgestreken overhemd. Zo moeilijk kan het toch niet zijn om te concluderen dat de schade in de miljoenen gaat lopen?

Als nuchtere boer zou ik het wel weten na de Max Vakantieman uitzending van gisteravond. Duizenden euro’s betalen voor een driegeneratievakantie-pakketreis naar Bonaire, in een ellenlange rij op Schiphol terechtkomen, de vlucht missen en zowel (ANVR-)touroperator als Schiphol laten je stikken. Het wijzen met het vingertje kan beginnen en de consument voelt zich door niemand geholpen. Hoelang zal het duren voordat ze weer een vliegvakantie boeken?

De busboeren lieten tijdens de coronacrisis overigens wel het laptopscherm voor wat het was en stapten in de bus naar het Malieveld. Keurig protest. Maar wat moet je als retailer, touroperator of luchtvaartmaatschappij? Niet overdag maar ’s nachts met de rolkoffers door Den Haag? De snelweg op met je door de ZSO gesponsorde leaseauto? Een vliegtuig stil laten staan boven de A4? Teksten op hotels en kantoorpanden? De boeren hebben ons in ieder geval een voorzet gegeven met hun scherpe leuzen:

Het Haagse complot zet ons op slot!

Gebruik je verstand, Schiphol zet je niet aan de kant!

Het beleid is hypocriet. Dat verdienen reisboeren niet!

Blauw, wit, rood, de reiswereld in nood!

Met de stikstofregels in onze nek, komt er reisgebrek!

Vakantie is zo mooi. Zonder reisboeren wordt het een zooi!

Met dit beleid worden reisboeren verleden tijd!

Geen extra stikstof geouwehoer!! Geef toekomst aan de trotse reisboer!

Laat de reissector niet stikken, dan kunnen we blijven vooruitblikken!

Met al dat gemauw zetten jullie de reiswereld in de kou!

Als jonge knul, ben ik straks de lul!

Als alle airlines zijn vertrokken, zitten jullie met de brokken!

Door deze stikstofrel Schiphol naar de hel!

Oh ja, we moeten de ‘problemen’ wel los blijven zien van elkaar. Het stikstofprobleem en het Schipholpersoneelsprobleem. En ja, moeten we dan luchthavens gaan bezetten? Of in de aanloop naar een rechtszaak zomaar megabedragen over de schutting gooien? En natuurlijk weet ik dat de reisboer’n alles uit de kast proberen te halen wat erin zit, dat reisprofessionals/-bedrijven hulp aanbieden aan Schiphol (laatst was de hele waslijst nog te lezen) en dat het vechten tegen de bierkaai is. Misschien dat de nieuwe ANVR-voorzitter vrijdag met nieuwe (politieke) plannen komt? Die (Partij voor de Vakantie, red.) kan hij zo weer uit de kast trekken. Of loat’n wie ‘t d’r biej en kiek’n wie d’r noar? Vinden we het stiekem allemaal wel prima zo?

Arjen Lutgendorff

Arjen@travelpro.nl

