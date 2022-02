Reisbranche furieus om aanscherping risiconiveaus in reisadviezen

Deel dit artikel

‘Bestrijd een ‘nieuw’ fenomeen als omikron dat inmiddels over de hele wereld waart niet met oude maatregelen’ is het devies van een inmiddels geïrriteerde reiskoepel ANVR. Terwijl de besmettingsgraad in de meeste landen veel lager ligt dan in Nederland en tal van landen om ons heen steeds verder versoepelen, verhoogt onze overheid vandaag voor een aantal landen het risiconiveau. De reisbranche reageert furieus.

“Begrip hiervoor bij onze reisondernemingen, die al bijna twee jaar geen reizen uitvoeren naar bestemmingen buiten de EU vanwege afradende reisadviezen vanuit de overheid, is inmiddels ver te zoeken. Internationale onderzoeken, de Wereldgezondheidsorganisatie, het Europese RIVM; allemaal zijn ze duidelijk: de minder ziekmakende omikron is overal waardoor het geen zin meer heeft reisbeperkingen op te leggen”, aldus ANVR-voorzitter Frank Oostdam.

Ook geeft Oostdam aan dat het drempelverhogende testen bij terugkeer naar Nederland niets toevoegt als je al gevaccineerd bent en dit alleen maar onnodige reisbarrières opwerpt, zowel voor de zakenreiziger als de vakantieganger.

De reissector dringt er bij de overheid dan ook op aan zowel de normering die op reisadviezen wordt toegepast aan te passen als de eerder toegezegde verwachting ‘binnenkort’ het oranje te veranderen voor veel landen buiten de EU.

Met de bizarre maatregelen die de overheid tot op heden hanteert -in tegenstelling tot veel buurlanden die juist tal van versoepelingen doorvoeren- is de reisbranche bang voor een onnodige terugval in boekingen als Nederland krampachtig vasthoudt aan ‘oude’ maatregelen.

Een ander struikelblok voor de met name jonge reiziger betreft het niet kunnen krijgen van een booster die tal van landen eisen om toegang te krijgen tot o.a. horeca en musea. Hierdoor stranden de komende tijd tal van school- en studiereizen voor jongeren nog voor zij goed en wel zijn vertrokken en dat terwijl jongeren al zoveel is onthouden.

De ANVR doet ook hier een dringend beroep op de overheid: zorg er als ministerie voor dat op EU-niveau de boostereisen voor jongeren komen te vervallen. En zo lang dat nog niet is geregeld; bied Nederlandse jongeren de mogelijkheid -in tegenstelling tot het advies van de Gezondheidsraad- zélf te kiezen of zij zich willen laten boosteren, aldus de reissector.

Author Arjen Lutgendorff