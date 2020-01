Reisbranche waakzaam maar niet in paniek om coronavirus

“Als het besmettelijke virus opduikt in bekende toeristenoorden zoals Spanje, Turkije of de Antillen, gaan Nederlandse vakantiegangers mogelijk afhaken. Terwijl het nu de tijd is voor de zomerboekingen”, dat laat ANVR-directeur Frank Oostdam weten aan de Telegraaf.

“Voorlopig vertrouw ik nog op de verstandige taal van de experts van het RIVM en het Erasmus Medisch Centrum. Waakzaam maar zeker geen paniek!”, aldus Oostdam via social op het artikel ‘Infectie-experts: Pandemie coronavirus ligt op de loer’ dat onlangs in de Telegraaf stond.

Vandaag staat in de krant te lezen dat Oostdam afgelopen weekend liet weten dat de branche zich zorgen maakt, maar dat paniek niet nodig is. Diverse media tekenden al op dat het aantal boekingen naar China vanuit Nederland op dit moment iets terugloopt en dat er reizigers zijn die willen omboeken.

Het RIVM meldt dat volgens de WHO geen aanvullende maatregelen nodig zijn voor reizigers naar China. In het algemeen geldt het advies voor reizigers om markten met levende dieren te vermijden en om algemene hygiënemaatregelen te nemen. Op dit moment zijn bijna alle patiënten die het virus hebben opgelopen in de stad Wuhan geweest. Mensen die in Wuhan zijn, wordt aangeraden om niet naar markten te gaan met levende dieren. En uit voorzorg is het verstandig om contact met zieke mensen te voorkomen.

Op Schiphol worden op dit moment nog geen extra’s controles gehouden in verband met het virus. Op de vraag of we in Nederland extra maatregelen moeten nemen om het virus tegen te gaan laat het RIVM weten: “Achter de schermen wordt al hard gewerkt om mogelijke patiënten in Nederland te identificeren en op te vangen. Daarbij houden we er rekening mee dat de ziekte ernstig en besmettelijk is. We bereiden ons voor op een ernstig scenario, voor het geval de situatie toch ernstiger blijkt dan eerder was verwacht. Het heeft op dit moment weinig nut om alle mensen die het land binnenkomen te controleren op koorts. We sporen dan vooral mensen op met griep en verkoudheid.”

