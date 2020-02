Reisbureau Oostburg wint TUI Better Holidays Better World award

TUI reisbureau Oostburg boekte in 2019 de meeste duurzame accommodaties van alle TUI reisbureaus. Maar liefst 47% van al hun boekingen was in een verblijf met een erkend duurzaamheidslabel. Daarmee zijn zij dit jaar de terechte winnaar van de TUI Better Holidays Better World award die TUI jaarlijks uitreikt. Onlangs bracht het duurzaamheidsteam van TUI een verrassingsbezoek aan Oostburg om de award uit te reiken. Reisbureaumanager Margo Oosterling van TUI Oostburg is trots op het resultaat: “We zijn blij en voldaan dat we op deze manier ons steentje kunnen bijdragen aan duurzaamheid binnen het toerisme!”

Melvin Mak, manager Sustainability TUI Benelux: “Het was een nek aan nek race tussen TUI Oostburg en TUI Valkenswaard. Uiteindelijk zit er maar 1% verschil tussen. Maar ook TUI Maastricht (locatie Brusselse Poort) heeft het met 42% fantastisch gedaan. We hebben dan ook niet alleen de nummer 1 in het zonnetje gezet, ook de tweede en derde plaats hebben we een verrassingsbezoek gebracht om hun awards uit te reiken. Hiermee willen we onze waardering uitspreken richting onze retail collega’s voor hun inspanningen. Ze hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan onze doelstelling om steeds meer gasten in een duurzame accommodatie onder te brengen. Dit aantal is alleen al bij de boekingen in Nederland de laatste jaren gestaag gegroeid, van 280.000 gasten vijf jaar geleden tot 440.000 afgelopen jaar. Dat is een mooie ontwikkeling, zeker als je bedenkt dat we aan het eind van dit jaar in Nederland en België samen de grens van 1 miljoen gasten behaald willen hebben. Een ambitieuze doelstelling maar met de inzet van al onze reisbureaus en zelfstandig reisadviseurs ben ik ervan overtuigd dat we dit kunnen halen!”

Better Holidays Better World

Met de duurzaamheidsstrategie Better Holidays Better World zet TUI zich in om de negatieve gevolgen van toerisme zoveel mogelijk te beperken en de positieve effecten te versterken. Een van de doelstellingen is dat aan het einde van dit jaar meer dan een miljoen klanten een vakantie heeft geboekt in een accommodatie met een erkend duurzaamheidslabel.

