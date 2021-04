Reisbureau Schiebroek verkoopt het ‘witte goud’

Na versgeperste smoothies, zelfgebakken bananenbrood, Griekse olijfolie en herenkleding is het nu tijd voor ‘het witte goud’. Kees Verbaas en Mili Melicio van Reisbureau Schiebroek hebben weer iets nieuws bedacht om het hoofd boven water te houden. ‘We gaan verse, geschilde asperges verkopen.’

Nu het paasweekend voor de deur staat, is ook het aspergeseizoen geopend. ‘We vinden het leuk om steeds een seizoensartikel te verkopen, dan hebben we steeds iets nieuws.’

‘We wilden toch iets gaan doen nu de reizen nog steeds op de plank blijven liggen. Niemand wordt daar blij van en daarom wilden we iets doen wat ons én de mensen zou opvrolijken. Kees en ik zijn nogal smulpapen, staan zelf vaak in de keuken en daardoor dachten we al snel aan eten en drinken’, laat Mili weten.

Wie denkt dat het reisbureau alleen ‘rechttoe rechtaan’ asperges gaat verkopen, heeft het mis. Net als de talloze verschillende reizen die Kees en Mili (normaal) boeken, zijn er ook verschillende asperges te koop bij de kraam voor de deur van Reisbureau Schiebroek. ‘Zo zijn er ongeschilde, geschilde, soepasperges, wok-asperges en zelfs paarse asperges. De klassiekers met ham en ei of met zalm en ei waren mijn favoriete aspergerecepten. Maar daar is nu verandering in gekomen. Wok-asperges zijn ook heerlijk met een lente uitje, champignons en wat garnaaltjes is dat een feest op zich.’ De asperges zijn sinds woensdag 31 maart te koop.

© 2021, TravelPro. All rights reserved.

Het is niet toegestaan berichten of delen daarvan over te nemen zonder toestemming van de desbetreffende auteur. Bij het overnemen van citaten is bronvermelding verplicht. Je kunt wel berichten delen via de social media buttons.