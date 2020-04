Reisagenten demonstreren en eisen reddingspakket: “Zonder hulp overleven we deze crisis niet”

Reisagenten protesteren vandaag in meer dan 30 Duitse steden waar de politiek actief is, waaronder in Berlijn, Dortmund, Keulen, Düsseldorf, Leipzig en München. Ze eisen een reddingspakket en willen bescherming van de overheid. “Als we geen hulp krijgen, dan overleven we deze crisis niet”, aldus veel Duitse reisprofessionals. Honderden beelden worden ondertussen gedeeld (onder andere met de hashtas #RettetdieReisbebüros en #WirsindTouristik) van de demonstraties in het gehele land.

Het verlies van reisbureaus is volgens de demonstranten een nadeel voor de gehele toeristenindustrie. “Daarom is het zo belangrijk en de moeite waard om samen voor de industrie te vechten! We zijn nog niet dood, maar we hebben hulp en ondersteuning nodig, omdat we allemaal hetzelfde doel hebben: we willen doorgaan met het creëren van de mooiste dagen in het leven van onze klanten”, zo melden de demonstranten eensgezind.

De demonstranten vrezen dat de coronacrisis de hele reisbureau-industrie in Duitsland zal treffen. “Niet alleen zijn de zaken tot stilstand gekomen. Touroperators boeken ook commissies terug voor reizen die al zijn geboekt, maar die zijn geannuleerd.” De reisindustrie was de eerste die door de crisis werd getroffen en zal de laatste zijn die er weer uitkomt”, zeggen de initiatiefnemers van de demonstraties.

Het initiatief komt van een reisbureau-eigenaar uit Thüringen die de Facebook-pagina Vorbereitung bundesweite Demo Reisebüros startte. De groep groeide snel uit tot meer dan 4.000 leden waardoor werd samengewerkt in het organiseren van de demonstraties. Tevens werden er op de Facebook-pagina, die vandaag vol is gelopen met foto’s van de demonstraties, ideeën geopperd voor spandoeken en dergelijken. “We willen geen kabaal maken, maar we moeten wel opgemerkt worden.”

Net als in Nederland heeft ook in Duitsland het ministerie van Buitenlandse Zaken een wereldwijde reiswaarschuwing afgegeven en in veel landen is er een inreisstop. “Als we geen snelle en ongecompliceerde financiële steun van de staat ontvangen, bijvoorbeeld in de vorm van een noodfonds, zal de coronacrisis ons allemaal de nek omdraaien. Een voucheroplossing kan ons niet redden.”

De politieke hulp in Duitsland was tot dusver vrijwel uitsluitend gericht op grote bedrijven, zoals TUI en Lufthansa. “Zoveel banen zijn in gevaar, omdat we de schakel zijn tussen klanten, touroperators, hotels, luchtvaartmaatschappijen, enzovoorts.” Volgens officiële cijfers van de Duitse branchevereniging voor reisbedrijven (DRV) zijn er in Duitsland zo’n 10.000 reisbureaus. In Duitsland zijn er 80.000 banen in gevaar.

