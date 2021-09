ReisCreaties lanceert nieuwe website

Deel dit artikel











Vanaf vandaag staat de nieuwe website van ReisCreaties live. De website richt zich op betere informatievoorziening voor zowel de klant als potentiële ZRA’s.

Door onder meer een opgefriste look-and-feel is de website meer van deze tijd en tegelijkertijd gebruiksvriendelijker geworden. Ook maakt de nieuwe website het mogelijk om sneller een ZRA in de buurt te vinden, met behulp van de postcode zoekfunctie.

Geen boekbare website meer

Met de vernieuwde website stapt ReisCreaties af van het idee dat iedere ZRA een boekbare website moet hebben. Bert Thijssen (Commercieel & Operationeel Directeur van Pelikaan Travel Group): “Tijdens corona hebben de ZRA’s meer dan ooit hun toegevoegde waarde bewezen middels persoonlijk contact met de klant. In een snel veranderende wereld en reislandschap is het van cruciaal belang dat de ZRA’s zich profileren met een hoog servicelevel.” Thijssen ziet dat deze investeringen zich uitbetalen en daarom juist het persoonlijke contact van enorme waarde is. “De reiziger kan nu met de nieuwe website zo snel mogelijk de juiste ZRA voor zijn reis vinden, waar de ZRA juist andersom de ruimte heeft om zichzelf goed op de kaart te kunnen zetten. We zien de website dan ook echt als een persoonlijk visitekaartje van de ZRA’s.”

Trots uitdragen

Dat Renata De Simone, Coördinator van ReisCreaties trots is op haar club ZRA’s is duidelijk: ‘’We hebben een mooie en professionele groep van ZRA’s met onwijs veel reiskennis. Met deze nieuwe website dragen we onze trots nog meer uit door onder meer het kunnen plaatsen van nieuwtjes en het centraal stellen van onze aangesloten ZRA’s.’’ Daarnaast biedt de nieuwe website de mogelijkheid om te werken aan een betere vindbaarheid van het merk ReisCreaties.

