Reisondernemers openen pop-up store ‘The Sunshine’

Verschillende ondernemers uit de reisbranche openen aanstaande vrijdag 20 november gezamenlijk in hartje ‘s-Hertogenbosch The Sunshine Pop-up store. Een tijdelijke cadeauwinkel waar bijzondere reisgerelateerde producten te koop zijn.

Initiatiefnemer is Rob van Helvoort van reisorganisatie Middenoostenreizen.com. De ergste klap voor zijn reisorganisatie is voorbij en nadat alle essentiële klusjes binnen de organisatie gedaan waren, was er binnen het team een enorme behoefte aan een positieve vibe. “Omdat mensen voorlopig niet op vakantie kunnen, halen we de vakantie bij hen in huis. Ons kantoor, op een prachtige locatie midden in het centrum van ’s-Hertogenbosch, hebben we binnen twee weken omgetoverd tot een prachtige pop-up store. Hier bieden we ondernemers die door de crisis zijn geraakt graag een podium. Dit initiatief brengt de nodige energie met zich mee, zeker ook binnen mijn team, wat we binnen de reisbranche wel kunnen gebruiken.”

De ondernemers

Ondernemers die zich etaleren in de Sunshine Pop-up store zijn onder andere Godfried van Loo en Marlou Jacobs van REiSREPORT. Een kleine uitgeverij van boeken over bijzondere reisbestemmingen, waaronder ook twee nieuwe boeken over een vakantie in eigen land. Travel Counsellor Elles Baks staat normaal gesproken op reisbeurzen met het Reishoekje, waar je reisproducten kunt kopen. Ook reisfotograaf Ronnie Dankelman werkt mee en toont zijn reportages. Naast deze ondernemers uit de reisbranche werken ook een aantal ondernemers uit de horeca & vrijetijdsbranche mee. Zoals vinologe Veerle Kuijer, normaal gesproken actief op events en met proeverijen. Haar wijn- en champagne aanbevelingen zijn in landenthema’s te koop in de pop-up store. Alsook de eigentijdse EAKERS cocktails van Ronald van Beers, waarmee je in caribische sferen komt. Daarnaast zijn ook Coco Balu sieraden present en kun je het hele aanbod van reisartikelen.nl shoppen!

Afsluiting van het jaar

De Sunshine Pop-up store opent vanaf aanstaande vrijdag 7 dagen per week haar deuren, aan de Vughterstraat 141 in ‘s-Hertogenbosch. Uiteraard wordt er rekening gehouden met alle geldende RIVM-maatregelen en voorschriften, zodat iedereen weer voor heel even onbezorgd en veilig de vakantiesfeer kunt voelen.

