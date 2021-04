Reisorganisatie failliet? SGR plaatst video over het indienen van een claim

SGR heeft 9 april jl. een filmpje gepubliceerd over wat er bij SGR achter de schermen gebeurd nadat een reisonderneming failliet is verklaard en gedupeerden een claim indienen bij SGR. In de onderstaande video legt SGR uit hoe ze voor de consument aan de slag gaat wanneer een reisorganisatie failliet gaat. Kijk voor meer informatie over onder meer het faillissement van D-rt Groep of de Reisvouchers op de website van SGR.

