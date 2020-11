Reisorganisatie lanceert radiostation

Loopreizen is niet bij de pakken gaan neerzitten nu de coronacrisis in volle gang is, maar is een professioneel online radiostation begonnen; www.loopreizenradio.nl

Het radiostation heeft op de werkdagen het spel, Raad de Plaat, waarbij een startbewijs voor een internationale marathon kan worden gewonnen, zodra we weer kunnen hardlopen natuurlijk. Loopreizen.nl gaat er zeer zeker vanuit dat de tijd weer komt om gezamenlijk op reis te kunnen. “Nu houden wij op een deze speciale manier contact met onze gasten”, zegt Jo van Galen (General Manager).

“Het plan lag al even op de plank, maar we hebben het nu toch verder uitgerold. In deze lastige tijd proberen wij een positief geluid te brengen met ‘feel good music’, voeding, loop- en sportgerelateerde informatie. Via onze gratis Loopreizen Radio App zijn er sportmixen te beluisteren, de mixen zijn allemaal rond een uur en uptempo zodat je er heerlijk op kunt sporten. Binnen de app zijn er nog meer leuke features te vinden.”

