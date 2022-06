Reisprofessionals hebben weinig vertrouwen in Schiphol

Deel dit artikel

“Ik stuur actief aan op andere luchthaven”, “ik houd mijn hart vast”, “de problemen zullen niet opgelost zijn”, “ik boek nu in ieder geval niet meer vanaf Schiphol of het moet niet anders kunnen”, “dit is slecht voor de reisbranche, net nu we weer opkrabbelen” en “ik vrees voor de zomer”.

Schiphol en KLM, met de staking van bagage-afhandelaars, hebben duidelijk een slechte beurt gemaakt de afgelopen meivakantie en reisprofessionals zijn dan ook absoluut niet te spreken over de gang van zaken. De luchthaven moet het ontgelden op alle vlakken en reizigers worden actief een vertrek vanaf andere luchthavens aangeraden.

Author Arjen Lutgendorff