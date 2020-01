“Door directe KLM-vlucht is Nederland een belangrijke markt voor Las Vegas”

Gisteravond werd voor één avond de Boom Chicago in Amsterdam omgetoverd tot de Boom Las Vegas! De Entertainment Capital of the World streek neer in onze hoofdstad en zorgde voor een avond vol humor, entertainment en uiteraard de nodige netwerkmogelijkheden. Belangrijke partners van de Las Vegas Convention and Visitors Authority waren voor het eerst samen in Nederland om de reisprofessionals beter te leren kennen.

De comedians van Boom Chicago trapten de avond af met een Las Vegas Comedy Show. De vijf partners uit Las Vegas stonden centraal in deze show. Vanuit Las Vegas waren dit; Caesars Entertainment, The Cosmopolitan, MGM Resorts International, The Venetian Resort en Bindlestiff Tours. Door middel van daaropvolgende netwerksessies konden meer dan 55 reisprofessionals deze partners beter leren kennen. Katja Spitz, International Market Manager bij Las Vegas Convention and Visitors Authority (LVCVA): ‘Wij zijn ontzettend blij onze partners aan de Nederlandse reisprofessionals voor te stellen. Met de directe vlucht van KLM is Nederland, maar ook België, een belangrijke markt voor ons. Wij willen laten zien dat Las Vegas een stad is waar werkelijk waar alles mogelijk is. Van ‘s werelds beste entertainment shows tot fantastische restaurants met celebrity chefs, vele sport evenementen en adembenemende natuurparken in de omgeving. Met deze Boom Las Vegas avond hopen we alle genodigden geïnspireerd én geëntertaind te hebben en kijken wij uit naar mooie samenwerkingen dit jaar.”

Marco Beentjes van The Travel Club is de winnaar van de hoofdprijs, een reis naar Las Vegas. Via de Boom Las Vegas quiz had hij had de meeste vragen goed beantwoord. De reis bestaat, naast twee retour tickets Amsterdam – Las Vegas, uit negen hotelovernachtingen op de Strip (twee nachten in het Park MGM, twee nachten in The Venetian Resort, twee nachten in een Caesars hotel en drie nachten in The Cosmopolitan) en tour van Bindlestiff Tours. “Een ding staat vast, Marco Beentjes zal terugkomen als ware Las Vegas expert!” Voor meer informatie over Las Vegas activiteiten en LVCVA, kijk op www.lvcva.com of www.visitlasvegas.com.

