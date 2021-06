Reisprofessionals na studiereis: “Turkije is klaar om toeristen te ontvangen!”

Een groep van zeventien reisagenten reisde vorige week met Bentour middels een directe Sunexpress-vlucht naar de Turkse Rivièra om de huidige situatie ter plaatse te bekijken. Naast het bezoek aan ruim twintig hotels werden ook Alanya, Side en Antalya (Lara) bezocht. Voor TravelPro hield Egbert Jonker (Travelshop@Reisburo Apollo) de ervaringen van de groep bij. Lees hier alles over wat je als reisprofessional wilt weten over reizen naar Turkije.

Dag 1: Alanya centrum

Het is nog erg rustig in het centrum Alanya. Bijna alle restaurants, strandpaviljoens en winkels zijn open. Net als in de rest van Turkije is er door de week een avondklok vanaf 22.00 uur en zondag een lockdown die van toepassing is voor de Turkse inwoners. Toeristen zijn daarvan vrijgesteld. Uiteraard merk je wel dat de niet toeristische winkels om 20.00 uur sluiten en er vanaf 22.00 uur een stuk minder mensen op straat zijn. De verwachting is dat deze maatregelen op 1 juli zullen worden opgeheven. Er zijn nog wel behoorlijk wat (met name kleinere) hotels gesloten. Er zijn best al wat toeristen en de terrasjes zijn overdag en ’s avonds tot circa 22.00 uur best redelijk bezet.

Dag 2: Tussen Alanya en Side

Buiten Alanya waar de meeste all inclusive hotels liggen, zijn er meer hotels open, maar wel met een lage bezetting. Long Beach 25%, Delphin de Luxe 30%, Ali Bey Manavgat 20% en het hotel waar de groep verbleef Eftalia Ocean 75%. Van de vier Eftalia hotels was alleen Ocean open en alle gasten waren naar dit hotel overgeboekt. Dat gaf best wat drukte en de anderhalve meter was hier moeilijk aan te houden met name in restaurants en liften. Ook hielden vele gasten zich niet aan de mondkapjesplicht. Deze ervaring bleek gelukkig een uitzondering in het verdere verloop van de studiereis.

Dag 3 en 4: Side en omgeving

In Side zelf was het ook nog behoorlijk rustig. Mooie gelegenheid om eens rustig te bekijken hoe men alles aan het opknappen is en de stad weer een authentiek, maar enigszins gemoderniseerd aanzicht te geven. Het komt er netjes uit te zien waarbij de oudheden opnieuw een prominente plaats krijgen. Dit was behoorlijk ondergesneeuwd door goedkope horeca en bazaarwinkels. Die laatste zijn er nog zeker, maar nu geconcentreerd in en rondom de centrale winkelstraat. Side krijgt echt een upgrading. Ook hier een lage bezetting in de hotels. Side Star Elegance 20/25%, Can Garden Beach 20%, Melas Village en Resort 40%, VON Golden Beach 40%, Grand Aqua Side 25%, Villa Side Residence 20% en Sunis Kümkoy Beach 40%.

Dag 5: Antalya en omgeving

De Bentour-groep bezocht in Belek het Titanic Belek (100% bezetting mede door een congres), bij Antalya Lara het IC Green Palace (60% bezetting), het Miracle Resort (70% bezetting) en overnachtte in het Delphin BE Grand wat een bezetting had van 60%. Het was in Lara dus duidelijk veel drukker in de hotels dan in het eerste traject van de studiereis. Het gaat dan voornamelijk om toeristen uit de Oekraïne, Irak, Iran, Azerbeidzjan, Roemenië, Bulgarije en Arabische landen. Europeanen in de vorm van enkele Duitsers.

Wat is de indruk van de deelnemers aan deze studiereis?

Leo van der Hoeven (Reisburo Apollo): “In de afgelopen weken ben ik op Gran Canaria en Kos geweest. Dat was prima te doen. In Turkije is echter nog meer ruimte om veilig op vakantie te gaan en de maatregelen zijn vaak nog wat uitgebreider dan in andere landen”. Ook Cem Dal (MimosaReizen) is die mening toegedaan: “In vergelijking met Mallorca waar ik onlangs was, heeft Turkije nog meer maatregelen getroffen wat betreft de corona-veiligheid met het Safe Tourism Certificaat met 180 punten waar de hotels aan moeten voldoen.”

Is Turkije veilig om er weer naartoe te gaan?

Sonja Schilling (Travel Counsellors): “Turkije doet het maximale voor de vakantie-veiligheid, maar ben bang dat de obstakels van (soms heen) en terug testen en andere formaliteiten voor de reiziger een grote drempel om voor Turkije te kiezen en daarom naar een EU-land op vakantie gaan. In Turkije zelf heb je eigenlijk helemaal geen zorgen en de test voor de terugreis is een fluitje van een cent. Ze komen je in het hotel testen, vijf minuten werk en slechts € 25,00/30,00 per persoon.” Egbert Jonker(Reisburo Apollo): “Ik ben nu al een aantal weken in Turkije, spreek de inwoners van Alanya en hoor dat het aantal coronabesmettingen echt heel hard gedaald is. Niemand kent meer actuele besmettingen in familie- of vriendenkring. Ook ziekenhuispersoneel kan dit beamen. Het is momenteel echt veilig in de kuststreken. De cijfers tonen dit ook aan. Het is te hopen dat de inkomende toeristen de situatie niet verslechteren. De inwoners zelf zijn hier best bang voor maar hebben het toerisme nodig om te overleven”.

Turkije vergelijkbaar met Portugal en Griekenland

De unanieme conclusie van de deelnemers is, dat Turkije vergelijkbaar is met andere ‘gele en groene’ landen, zoals Portugal en Griekenland. De maatregelen werden goed nageleefd, hoewel de gasten in sommige resorts zich in grote ruimtes en buiten niet altijd aan de mondkapjesplicht hielden. Op zich was dat niet storend, in de restaurants hield men zich juist weer nagenoeg 100% aan alle maatregelen.

Nadeel buffet-restaurant

Een nadeel van de maatregelen in een buffet restaurant: normaal mag je in een allinclusive restaurant zelf opscheppen. Nu staat er bediening achter plexiglas wanden met een soort doorgeefluikje. Het is niet altijd makkelijk aan te duiden wat en hoeveel je precies op je bord wilt hebben. Soms staan er wel tien schalen bij één bediende. Het geeft ook vaak filevorming en wat irritaties. En nu zijn de bezettingen in de hotels nog laag. Het is de vraag of dit bij hogere bezetting niet averechts gaat werken en de gasten heel dicht op elkaar komen te staan.

Het Flex zorgeloos + tarief

Davut Çağlayan Aman (sales manager Bentour): “Voor vakanties naar Turkije raad ik aan om bij een touroperator te boeken waarbij je makkelijk kunt omboeken en kosteloos kan annuleren tot bijvoorbeeld veertien dagen voor vertrek. Bentour heeft daarvoor het Flex zorgeloos + tarief. Het kost € 29,00 per persoon, maar daarvoor krijg je wel een gratis terugreis PCR-test ter waarde van € 30,00. Bovendien mag je gratis annuleren als je een positieve PCR-test voor vertrek hebt gekregen. Een klant die corona krijgt in de vakantie en niet terug kan vliegen op de oorspronkelijke datum, zal in het hotel mogen verblijven en Bentour zorgt voor een uitgestelde terugreis en verdere begeleiding.”

Een genot

Het was een geslaagde, intensieve, gezellige studiereis. De deelnemers waren enthousiast en verheugd dat het weer mogelijk is en blij dat ze als één van de eersten deze mogelijkheid kregen. Met name de a la carte diners in de Side Star Elegance en VON Resort Golden Beach waren een genot. Ook de Manavgat boottrip en het raften in het Koprulu Canyon nationaal park waren leuke belevenissen.

De laatste coronacijfers van de provincie Antalya

De laatste cijfers zijn tot en met 11 juni. Voor de provincie Antalya is het nu 28.5 besmettingen per 100.000 inwoners in de laatste zeven dagen. De week daarvoor was dat 31.9 dus 61,4 over de laatste twee weken.

Laatste nieuws

De Russische toeristen komen weer vanaf 22 juni wat een enorme opluchting is voor de hotels en de lokale Turkse middenstand die afhankelijk is van het toerisme.

Ook vanuit Duitsland wordt de capaciteit steeds groter en heeft onder andere TUI besloten om de reizen naar de Turkse kusten op te starten.

© 2021, TravelPro. All rights reserved.

Het is niet toegestaan berichten of delen daarvan over te nemen zonder toestemming van de desbetreffende auteur. Bij het overnemen van citaten is bronvermelding verplicht. Je kunt wel berichten delen via de social media buttons.