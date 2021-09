Reissector geniet van TravDay: ontmoeten, omhelzen, energie en inspiratie

Deel dit artikel











De eerste editie van TravDay is gisteren in Hotel Gooiland (Hilversum) met gejuich ontvangen door de reissector. Voor veel reisprofessionals was het de eerste keer in ruim anderhalf jaar dat zij elkaar weer spraken. De organisatie kreeg van de 600 bezoekers en 120 deelnemers namens 70 exposanten zeer veel positieve reacties.

De organisatie heeft al besloten om TravDay ook in 2022 te organiseren. Lees onderaan dit bericht wanneer, waar, op welke datum en hoe je je kunt inschrijven.

De dag begon al vroeg voor de organisatie en exposanten. Voor veel van de laatstgenoemden was het, na lange tijd geen beurzen, soms nog wat onwennig om de stands weer op te bouwen. Verdeeld over vier zalen presenteerden touroperators, bestemmingen, verkeersbureaus, airlines, autoverhuurders en IT-leveranciers hun product aan de aanwezigen.

“Wat een fantastische dag! Wat heb ik genoten op het eerste reisevent sinds lange tijd! Fijn om iedereen weer te ontmoeten. Een boost om mijn passie weer uit te voeren”, aldus Cindy Ferket (The Travel Club) .

Na de beurs werd er een show gegeven door de Familie De Bruyn en maakten bezoekers kans op diverse prijzen. Sunny Cars koffertjes waren gevuld met zeven nachten voor twee personen in een RIU naar keuze (m.u.v. RIU Plaza en RIU Palace), een KLM-, Transavia-, RIU-cheque en een helaas-cheque.

“Respect voor het lef dat jullie hebben getoond. Deze beslissing hebben jullie heel vroeg dit jaar gemaakt en hier staan we, petje af, respect”, zo liet Tirso Tromp (Aruba Tourism Authority) weten tijdens de TAT’s Travel Podcast die werd opgenomen tijdens TravDay en waarvan er deze week meerdere verschijnen.

Tekst loopt verder onder de video.



“Wat Superleuk om vandaag weer veel collega’s te mogen zien op deze TravDay. Positief kijken naar de toekomst, dat is ons motto!! Weer nieuwtjes horen en vanavond met veel info weer naar huis”, aldus Margret van der Meer (TUI at Home).

Tijdens het walking dinner vielen de batatas bravas met een pittige tomatenmayonaise, Spaanse churros, runderbavette en empanadilla goed in de smaak, terwijl het ANVR-bestuur in het zicht van de beursbezoekers een korte bijeenkomst had. DJ Hilco sloot de feestelijke dag op geheel eigen muzikale wijze af.

“Wat inspirerend en fijn om na zo’n lange tijd weer een live event te hebben. Goede gesprekken gehad met vele leveranciers en met Verkeersbureaus van diverse landen”, aldus Anuschka van Oss (Personal Touch Travel).

Na een uitverkochte eerst editie van TravDay 2021 heeft de organisatie besloten ook volgend jaar TravDay te organiseren. De 2022-editie wordt gehouden op 26 september 2022. Inschrijven kan hier.

Bekijk hier de foto’s.

Author Arjen Lutgendorff

Deel dit artikel