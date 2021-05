De reissector is blij dat vanavond tijdens de persconferentie bekend werd gemaakt dat het oranje reisadvies, door het ministerie van Buitenlandse Zaken eerder generiek vastgesteld voor de hele wereld tot 15 mei, komt te vervallen en vanaf half mei wordt vervangen door een reisadvies dat individueel per land wordt bepaald. Tel daarbij op de instemming van het Europees Parlement en de Commissie om voor reizigers te komen tot een ‘EU Covid-19-certifcaat’ en de sector én vakantiegangers kunnen zich opmaken en verheugen op een mooie zomer. De sector vertrouwt er dan ook op dat het kabinet tijdig zorgdraagt voor een internationaal erkend vaccinatie- c.q. testbewijs dat reizigers in staat stelt om naar het buitenland te reizen.

“Verschillende landen hebben al laten weten er helemaal klaar voor te zijn om reizigers veilig en coronaproof te ontvangen. En dat de Nederlander toe is aan vakantie is wel gebleken uit de vele tienduizenden aanmeldingen voor de enkele proefreizen die zijn uitgevoerd”, aldus Frank Oostdam, voorzitter ANVR. “Boekte men tot voor kort nog terughoudend, de laatste dagen merken we dat de boekingen duidelijk toenemen al hebben we nog een lange weg te gaan om op het normale niveau te komen. Maar iedereen kan met een gerust hart boeken bij onze reisbedrijven; zij zijn er klaar voor. En mocht er onverhoopt een reis niet kunnen worden uitgevoerd, dan kan de consument zijn reis omboeken of krijgt hij zijn geld terug”, voegt Oostdam toe. Uiteraard betekent het wel dat Nederland moet blijven werken aan het terugdringen van het aantal besmettingen, zodat vakantielanden ook de Nederlandse vakantiegangers willen blijven ontvangen.

Geen onderscheid wereldwijd en gratis test

De reissector is blij met de afschaffing van het generieke reisadvies. Weliswaar zullen vanaf 15 mei nog maar een zeer beperkt aantal bestemmingen ‘geel’ worden, maar zij gaat er vanuit dat met het bepalen van een individueel reisadvies per land de komende weken Europese bestemmingen steeds vaker het predicaat ‘geel’ of ‘groen’ krijgen, waardoor de keuze aan vakantielanden deze zomer groeit. De ANVR wil sterk benadrukken dat bij individuele beoordeling per bestemming dan ook geen onderscheid wordt gemaakt tussen landen binnen of buiten de EU, zodat ook een aantal verre bestemmingen bereisd mogen worden.

De reissector is een groot voorstander van een Europees-geharmoniseerd digitaal “EU-Covid-19-certificaat” waarmee vrij reizen binnen Europa weer mogelijk wordt zonder beperkende maatregelen of aanvullende eisen. Maar ook hier zou geen onderscheid moeten worden gemaakt tussen vaccinatie of testen. In navolging van andere Europese landen zou een benodigde PCR-test gratis moeten worden verstrekt, vindt de ANVR. Reiziger en reissector krijgen deze maatregel uiteindelijk opgelegd vanuit de overheid.

Omzetverlies hoog; financiële steun blijft nodig

Al kijkt de reissector uit naar een beetje normale zomer, dat neemt niet weg dat Oostdam benadrukt dat zijn sector -na zo’n 15 maanden praktisch geen reizen uitvoeren- nog afhankelijk is van overheidssteun. “Het kan toch niet zo zijn dat op de valreep alsnog reisbedrijven omvallen; financiële steun voor onze sector blijft echt noodzakelijk. Zelfs met een goede zomer verwachten wij gemiddeld zo’n 50% minder omzet dan in 2019; en ligt je focus als reisondernemer op bestemmingen buiten de EU, dan is het omzetverlies nog veel dramatischer.”

Oostdam denkt aan drie punten die hij onder de aandacht wil brengen van het demissionair kabinet. “Ik pleit er voor dat ondernemers het terugbetalen van hun belastingschulden mogen spreiden over meerdere jaren, dat het bestaande steunpakket doorloopt tot het einde van dit jaar en dat de nog steeds bestaande onvolkomenheden in het huidige generieke steunpakket, waardoor bijvoorbeeld kleinere bedrijven en zelfstandige reisagenten buiten de boot vallen, worden gladgestreken, zodat deze toch in aanmerking komen voor steun. We vinden het onacceptabel dat groepen ondernemers nog steeds in de kou staan en dringen in deze fase van de crisis dan ook aan op sectorspecifieke steun voor deze ondernemers.”

© 2021, TravelPro. All rights reserved.

Het is niet toegestaan berichten of delen daarvan over te nemen zonder toestemming van de desbetreffende auteur. Bij het overnemen van citaten is bronvermelding verplicht. Je kunt wel berichten delen via de social media buttons.