Reiswerk helpt medewerkers D-rt na faillissement

Reiswerk biedt de medewerk(st)ers van het vandaag failliet verklaarde D-rt gratis ondersteuning met haar Reiswerk tools ‘Snel weer aan het werk’. Dat doet het op verschillende manieren. Zo vind je informatie over de gevolgen van een faillissement van D-rt en wat de rechten en plichten zijn van medewerkers. Daarnaast helpt Reiswerk bij de voorbereiding en oriëntatie op een nieuwe baan.

Zo biedt Reiswerk de mogelijkheid om gebruik te maken van een skills assessment en loopbaancoaching vanuit onze samenwerking met House of Skills. Ook deelt Reiswerk op haar website verschillende artikelen over solliciteren en geeft het bijvoorbeeld tips over de stappen die je kunt zetten in het traject van werk naar werk. Sinds kort biedt Reiswerk ook de diensten aan van onze virtuele jobcoach Tess. Zij helpt werkzoekenden op een persoonlijke en laagdrempelige manier met hun ‘journey’ naar een nieuwe baan, binnen of buiten de reisbranche.

Bedrijven vinden persoonlijke ontwikkeling erg belangrijk. Via Travel College heb je als medewerker in de reisbranche ook na het verlies van je baan de mogelijkheid om nog door te blijven leren. Reiswerk zet daarbij jouw werkaccount tijdelijk om naar privé account. Hoe? Neem contact met ons op via info@reiswerk.nl en Reiswerk regelt het voor je!

Heb je vragen of behoefte aan meer informatie?

Reiswerk hoopt met de Reisswerk tools een bijdrage te kunnen leveren aan het vergroten van jouw kansen op de arbeidsmarkt. Heb je vragen of behoefte aan meer informatie? Neem dan gerust contact op via info@reiswerk.nl.

