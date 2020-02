Renaissance Curaçao Resort & Casino voltooit grootschalige renovatie

Het Renaissance Curaçao Resort & Casino laat weten dat de renovatie, waar het hotel $12 miljoen in heeft geïnvesteerd, succesvol is afgerond. Het resort heeft de lobby, 223 hotelkamers, het – Wind Creek Carnival Casino Curaçao en het Nautilus-restaurant vernieuwd.

“Ons doel was om de natuurlijke schoonheid van Curaçao weer te geven met een kalmerende en ontspannen sfeer”, aldus Maylin Trenidad (General Manager). “Gasten kunnen bij het resort een strak en moderner ontwerp verwachten dat tegelijkertijd ook trouw blijft aan onze roots op Curaçao en het Renaissance-merk weerspiegelt.”

Het hotel heeft tijdens de renovatie samengewerkt Dash design, een toonaangevend ontwerpteam dat gevestigd is in New York. Zij hebben er mede voor gezorgd dat de elementen van binnen en buiten in elkaar overlopen, maar ook de charmes en cultuur van Curaçao met elkaar verbinden.

De lobby biedt na de renovatie een gezellige en warme sfeer waar gasten bij aankomst en tijdens hun verblijf volop kunnen genieten. “In de lobby proef je het gevoel van Curaçao en word je constant geboeid door de verschillende intrigerende structuren en verborgen verrassingen in elke hoek.”

De kamers beschikken nu over een mix van Curaçaose en natuurlijke elementen, waaronder lokale keramische kunst en levendige maar subtiele kleuren die zorgen voor een gastvrije aanwezigheid. “De nieuwe kamers bieden gasten een heerlijke rustplaats of een ontspannen werkruimte.”

