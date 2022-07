René de Groot neemt afscheid als operationeel directeur KLM

Deel dit artikel

Operationeel directeur van KLM, René de Groot, heeft aan de Raad van Commissarissen van KLM meegedeeld zijn functie als Chief Operating Officer (COO) neer te leggen per 15 juli en daarmee afscheid te nemen van KLM. Deze aankondiging volgt op zijn besluit om een functie te gaan bekleden bij een andere luchtvaartmaatschappij.

René de Groot startte in november 2014 als COO en begon in april 2015 aan zijn eerste termijn als lid van de statutaire directie van KLM. In 2019 is hij herbenoemd, waarmee zijn tweede termijn oorspronkelijk zou aflopen per 2023. Naast zijn functie als COO is De Groot verantwoordelijk voor de vliegvergunning van KLM jegens de Nederlandse civiele luchtvaartautoriteit. Ook deze functie zal hij neerleggen per 15 juli.

Als gevolg van het vertrek is de KLM Raad van Commissarissen gestart met de procedure om een opvolger te zoeken. KLM hoopt op korte termijn de vacature in te kunnen vullen. Verantwoordelijkheden en taken van de COO zijn ondertussen in de organisatie geborgd.

“Na 32 fantastische jaren bij KLM heb ik besloten mijn vleugels uit te slaan en mijn carrière voort te zetten bij British Airways als Chief Operating Officer. Ik besef dat mijn vertrek valt in een woelige periode voor KLM, maar ik verlaat het bedrijf in de wetenschap dat de weg naar herstel is ingezet en de organisatie, ondanks de aanhoudende uitdagingen, in staat zal zijn deze uitdagingen het hoofd te bieden. Ik dank KLM voor alle kansen die ik heb gekregen en alle collega’s en partners voor hun vertrouwen, de samenwerking en wat ik van hen heb mogen leren. Dat en alle dierbare herinneringen zullen mij in de voortzetting van mijn carrière altijd bijblijven”, aldus De Groot.

Author Arjen Lutgendorff