Reorganisatie Cruisewinkel.nl en Cruise Travel

Door de coronacrisis is het Duitse E-hoi – dat eigenaar is van Cruisewinkel.nl, Cruise Travel en Zeetours – genoodzaakt om een reorganisatie uit te voeren. Het pand van Cruise Travel in Ermelo wordt per 1 oktober gesloten en hierdoor komen er banen te vervallen. Dat heeft Patrick Cépèro (directeur) bevestigd aan TravelPro.

Het huurcontract van het pand van Cruisewinkel.nl in Amsterdam loopt medio 2021 af, waardoor het bedrijf een onderkomen vindt bij Zeetours in Rotterdam. Ook hier komen er banen te vervallen, zeven in totaal. Cruise Travel wordt ook ondergebracht in het pand van Zeetours. “Voor de medewerkers van Cruise Travel in Ermelo is de afstand naar Rotterdam te ver, waardoor er zeventien arbeidsplaatsen komen te vervallen.”

“We zijn begonnen met reorganiseren, omdat wij ook zien dat het niet gaat zoals het moet, en dat het voorlopig ook niet zal gaan zoals het moet gaan. We mogen al blij zijn als we in 2021 enigszins opstarten, maar dat zal niet in dezelfde mate zijn als we hebben gedaan.”

“Iedereen is heel blij dat de reisbranche weer enigszins aan het opstarten is, maar wij kijken daar toch meewarig naar. Wij kunnen helemaal niet opstarten, want er vaart helemaal niets. Sterker nog, voor zover ik het nu begrijp gaat er voor de rest van het jaar helemaal niets meer varen. De meeste rederijen zijn ook al aan het annuleren en herstructureren voor 2021, daar zien we dus ook al een negatieve beweging. Dan kunnen we als organisatie dwars zijn, maar we kunnen nu ook gaan bijsturen en dat is wat we doen”, zegt Cépèro.

© 2020, TravelPro. All rights reserved.

Het is niet toegestaan berichten of delen daarvan over te nemen zonder toestemming van de desbetreffende auteur. Bij het overnemen van citaten is bronvermelding verplicht. Je kunt wel berichten delen via de social media buttons.