Retail lijkt willekeurig nakomen van gemaakte afspraken niet langer te accepteren

De Nederlandse reisretail heeft deze week vrijwel collectief de agenturen opgezegd van touroperator NRV Reizen, zo melden betrouwbare bronnen. De leverancier wijzigde zonder overleg eenzijdig de reeds gemaakte afspraken en legde aangepaste betaalvoorwaarden op aan de voltallige retail, zo luidt de kritiek. Een kopie van die mail is in bezit van TravelPro.

Een groot struikelblok is een opnieuw afwijkend SGR-coronavoucherbeleid met betrekking tot restitutiemogelijkheid en de verwerking ervan. Tevens duwde de leverancier daarbij zonder enig overleg een directe incasso door als wijziging, ingaande per direct. Met de opzegging van deze agenturen verdwijnt een aanzienlijke omzet uit de boeken van betreffende touroperator en lijkt de retail een signaal te willen geven dat het er klaar mee is om als speelbal te worden gebruikt. “Men voelt zich niet gewaardeerd en stoort zich aan het feit dat anderen zonder overleg bepalen dat iedere vorm van beloning voor ZRA’s en retailpartijen verdwijnt. De spelregels worden bepaald, veelal horen we die via de pers en vervolgens is het slikken of stikken. Zaken worden bedacht door of in samenspraak met ANVR en SGR, maar alles wijst erop dat dit gebeurt met als doel liquiditeitsverbetering voor leveranciers”, zo luidt een groot deel van de kritiek. De retail kraakt onder de enorm arbeidsintensieve afhandeling van dossiers dat moet worden verzet.

“Er moet meer rekening worden gehouden met de retail, niet minder”

Niet iedereen was bereikbaar voor commentaar, maar DTA-voorzitter Erik van der Waard gaf desgevraagd door TravelPro een reactie: “Ik herken mij in de kritiek en ook de aandeelhouders van DTA hebben de agentuur met deze leverancier stopgezet om deze reden. Ik denk niet dat het aan mij is om namens de retail te spreken, maar dat ik wel kan bevestigen dat retailers en ZRA`s zich momenteel zwaar ondergewaardeerd voelen en zich te beperkt vertegenwoordigd voelen. Lijkt me ook niet verrassend, omdat we slechts kunnen doen wat gezegd en bedacht wordt en ondertussen onze bedrijven in het moeras zien wegzakken. De manier waarop wij bij herhaling als een soort gratis incassokantoor aan het werk worden gezet zonder dat er een euro vergoeding tegenover staat gaat inmiddels alle perken te buiten. Iedereen gaat buiten de gemaakte afspraken om zaken doen en de retail dient de voorwaarden na te leven. Daar gaat iets scheef. Maar bovenal stoort het denk ik dat er niemand betrokken wordt in branche-bepalende zaken. Ik durf te beweren dat er geen enkele branche is waarbij dit allemaal maar geaccepteerd zou worden. Nu valt in het ANVR-bestuur ook nog Don Kaspers weg, die de retail de afgelopen jaren uitstekend heeft vertegenwoordigd. Door de ANVR-directie wordt nu al in de pers gemeld dat hier geen retail-vertegenwoordiger voor terugkomt. Hiervan worden wij enigszins nerveus, we willen dat er meer rekening wordt gehouden met de retail, niet minder.”

ANVR

Eerder meldde Frank Oostdam (directeur/voorzitter ANVR) problemen te hebben met het incasseren van lidmaatschapsgelden. Ook dit wekte behoorlijke irritatie bij retailers. Bronnen melden het een opmerkelijke keuze te vinden dat ANVR, niet zoals het hoort in Nederland, netjes een herinnering te sturen, maar dat via de pers te doen middels een persbericht, zo klinkt het in de branche.

“Zaken regelen onder dwang”

Op de vraag of Van der Waard zich herkent in de kritiek met betrekking tot de ANVR antwoordt hij: “Administratieve discussies en agentuurvoorwaarden speel je op administratie- of directieniveau, zoals het hoort in Nederland. En niet door een verkapt persbericht-achtig dreigement in de vakpers. We runnen geen speeltuin met z’n allen, en bij zaken doen horen een aantal geschreven en ongeschreven gedragsregels. Overigens hoort het betalen van facturen daar ook toe, laat ik daar helder over zijn. Maar als er vragen over die facturen zijn, ga je met elkaar in gesprek en niet dreigen in de pers nog voordat er überhaupt een herinnering is verzonden. Laat ik het zo zeggen, daar suggereer je mee dat je de dialoog wil vermijden en onder dwang zaken wil regelen. En dat past mijns inziens in geen enkel opzicht bij de uitstekende relatie en waardering die er voor ANVR in het algemeen, en voor Frank in het bijzonder is bij de retail. Althans zo zie ik het. Dat we het niet altijd eens zijn is evident, maar volgens mij maakt niet het met elkaar eens zijn het resultaat alleen maar sterker en zoek je elkaar in dat geval even op om een en ander op te lossen. Maar als ik meld dat ik het niet chique vind, dan moet ik het zelf ook niet doen dus wat dat betreft wil ik het hier graag bij laten.”

Reactie Frank Oostdam

“Ik ga deze discussie niet via het vakblad voeren. Dit is de perceptie van Van der Waard en iedereen heeft recht op z’n eigen perceptie, dus daar doe ik natuurlijk niets aan af. Ik ben het volstrekt niet met hem eens, vind het ook jammer dat hij zo reageert, maar dat vergeef ik hem en ga graag met hem in gesprek. En volgens mij is dat gesprek na de zomervakantie gepland.”

