Riksja Travel zoekt online marketeer

Ben jij de nieuwe online marketeer voor het leukste reisbedrijf van Nederland? Wij kunnen niet wachten jou te ontmoeten en te kijken welke reis we kunnen maken samen!

Riksja Travel is een innovatief reisbedrijf die reizigers echt de wereld wil laten ervaren. Vanaf het allereerste begin zit verantwoord ondernemen in ons DNA. Als reisorganisatie hebben we ons dan ook altijd 100% ingezet voor onze reizigers en de communities die we bezoeken. Je levert pas kwaliteit als je écht weet wat je aanbiedt. De routes op onze bestemmingen hebben we dan ook zelf uitgestippeld, het liefst zo ver mogelijk van de platgetrapte paden. Onze reizen zijn handpicked, waarbij we zoveel mogelijk gebruik maken van lokale ondernemers, zodat iedereen meeprofiteert van de reizen die we maken. Zo reizen we samen de wereld mooier. We zijn marktleider op het segment van individuele reizen en op het gebied van familie reizen. We zijn een autonoom bedrijf zonder externe investeerders zodat we onze eigen (soms eigenwijze) weg kunnen bewandelen.

We zijn opzoek naar een allround marketeer met de focus op Performance Marketing. Je hebt ervaringen binnen de performance kanalen (Google Ads, Paid IP en Paid Social) en emailmarketing . Hierdoor ben je in staat om klanten te bereiken en weet je hoe en waar campagnes te optimaliseren. Of je nou bezig bent met search campagnes, display campagnes of een andere vette campagne je weet de performance altijd te maximaliseren.

We zijn een ambitieus bedrijf waarbij je constant kijkt hoe we onszelf kunnen verbeteren om een optimaal resultaat te halen. Je analyseert resultaten waarbij je direct kansen en mogelijkheden signaleert voor een betere conversie. Je staat in nauw contact met onze bestemmingsspecialisten, zodat je precies weet waar er vraag naar is en waar we mogelijkheden zien. Daarnaast werk je veel samen met onze brand- en content marketeers en ons webteam, zodat je de juiste landing voor de klant weet te realiseren en direct kunt schakelen op de lancering van nieuwe campagnes.

Je kunt zowel aan de slag met de analyses als met implementaties van nieuwe campagnes. Van A tot Z heb jij oog voor de online kanalen en weet je waar te schakelen, zodat de omni-channel zo optimaal mogelijk is ingericht.

Wat vragen we van jou?

Je hebt een afgeronde HBO opleiding;

Je hebt minimaal 2 jaar werkervaring en hands-on ervaring met Search, Display en Paid Social;

Je bent analytisch en kunt met een helicopterview kijken naar alle verschillende kanalen;

Je bent proactief en kunt goed in teamverband werken;

Je hebt ervaring en kennis van data-gedreven marketing of de ambitie hierin te groeien;

Je bent een teamplayer die ook goed zelfstandig kan werken;

Je bent proactief, hebt lef en probeert graag nieuwe dingen;

Kennis en ervaring met growthhacking is een pré;

Natuurlijk is het leuk als je ook een beetje van reizen houdt!

Je kijkt er naar uit Riksja Travel te laten groeien en onderdeel te zijn van het team.

Wat krijg je ervoor terug?

Een informele werksfeer in een ambitieus team van 5 andere enthousiaste marketeers;

Een jaarcontract voor 32 – 40 uur per week en het vooruitzicht op een contract voor onbepaalde tijd;

Een marktconform salaris;

Te gekke teamuitjes;

Gratis ontbijt en lunch op kantoor;

Toffe werkomgeving;

30 vakantiedagen op basis van een 40-urige werkweek;

Fijne secundaire voorwaarden;

Reiskosten op basis van KM vergoeding of een treinabonnement;

Je hebt mogelijkheden om je te ontwikkelen door middel van cursussen en workshops.

Ja, ik wil solliciteren!

Mooi! Blaas ons weg met je motivatie. Heb je nog vragen over deze uitdagende baan? Geef ons dan een belletje op 071 579 0101. We kijken uit naar je reactie.

