RIU is weer volledig actief met de heropening van het hotel Riu Sri Lanka

Het hotel Riu Sri Lanka, in 2016 het eerste hotel van de keten in Azië, heropent op 3 december zijn deuren na meer dan anderhalf jaar gesloten te zijn geweest. Deze heropening is groot nieuws voor de hotelketen, omdat daarmee de volledige hervatting van activiteiten op alle bestemmingen is bereikt na de gedwongen sluitingen wegens de pandemie. Een paar weken voor het einde van het jaar is RIU Hotels & Resorts weer operationeel in alle 20 landen waar het bedrijf actief is en bereikt de keten haar doelstelling wereldwijd zoveel mogelijk medewerkers en gasten te recupereren.

Luis Riu, CEO van RIU: “Sinds het begin van deze crisis lag onze focus op het heropenen van de hotels en het terughalen van zoveel mogelijk medewerkers. Met de opening van Sri Lanka sluiten we het jaar af en hebben wij ons doel al onze bestemmingen te heropenen bereikt. Dit is een moment om te vieren en trots te zijn op het ongelooflijke team dat we hebben bij RIU dat in staat is deze doelstellingen van herstel met hun veerkracht waar te maken. Vanaf vandaag staat het voltallige personeel van Riu Sri Lanka weer klaar om onze gasten te ontvangen met een glimlach en de vriendelijkheid waar ze om bekend staan.”

Het hotel Riu Sri Lanka in Ahungalla, een prachtig kustdorp in het zuidwesten van het land werd in 2016 geopend. Na de sluiting van meer dan anderhalf jaar, is alles nu klaar voor gasten die dit paradijs kiezen voor hun vakantie. Het hotel heropent zijn deuren met de maximale veiligheids- en hygiënegaranties: al het personeel is volledig gevaccineerd en is getraind de verhoogde veiligheids- en hygiëneprotocollen toe te passen. De gasten van dit indrukwekkende hotel aan het strand kunnen genieten van een veilige vakantie in een ongeëvenaarde natuurlijke omgeving. Het hotel met 501 kamers biedt 24H All Inclusive, waarmee de gasten onbeperkt kunnen genieten van het uitgebreide gastronomische aanbod. Zij kunnen de Aziatische specialiteiten proberen in het restaurant “Kaori”, Italiaanse delicatessen in het restaurant “La Forchetta” of kiezen voor een barbecue in de open lucht in “Saute”. Daarnaast zijn er twee buffetrestaurants, “Riti Panna” en “Ceylon”, en vier bars: “Nuwara”, “The Purple Lounge”, “After Hours” en “Flamingos”. De laatste is de poolbar met swim-upbar.

Author Sharon Evers