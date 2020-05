RIU lanceert protocollen voor heropenen hotels

RIU Hotels & Resorts werkt al enkele weken aan het creëren van in totaal 17 protocollen die worden ingevoerd bij het heropenen van de hotels. De protocollen geven details over het werk van elke hotelafdeling om gasten en personeel de hoogste veiligheidsgaranties te bieden.

De afdelingen die de nieuwe maatregelen voortaan in hun dagelijkse werkzaamheden zullen toepassen, zijn onder andere: ​​receptie, housekeeping, restaurants, bars, keukens, goederenontvangst, technisch servicecentrum, personeelsruimtes, personeelsvervoer, fitness en entertainment. Op deze manier kan RIU het heropeningsproces op een goede manier beheren. De handleiding is opgesteld door RIU-professionals in samenwerking met Preverisk Group, een internationaal adviesbureau gespecialiseerd in gezondheids- en veiligheidsadvies in de toerismeindustrie. De samenwerking heeft deze set protocollen opgeleverd die specifieke, praktische oplossingen bieden voor alle verschillende gebieden van de hotels. De handleiding zal met de hele branche worden gedeeld via een partnerschap genaamd de Post-Covid19 Hospitality Sector Alliance.

Receptie

De protocollen geven een gedetailleerd overzicht van de nieuwe maatregelen, die bijvoorbeeld betrekking hebben op de beperking van de hotelbezetting van 50 of 60% (of de lokale beperkingen, indien lager), het controleren van de temperatuur van de gasten bij aankomst, het plaatsen van veiligheidsschermen bij de receptiebalies, het respecteren van veilige afstanden en het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) onder medewerkers, het desinfecteren van werkplekken en apparatuur aan het einde van de dag, en het aanmoedigen van gasten om de hotel-app te gebruiken om informatie en openingstijden te zoeken. Uitchecken wordt vervroegd naar 11.00 uur en inchecken vindt later op de dag plaats om 16.00 uur. Hierdoor is er voelde ruimte tussen de verschillende groepen.

Kamers

In de kamers worden alle niet-essentiële onderdelen verwijderd, zoals koffiemachines, tijdschriften, folders en waszakken. Ook de voorzieningen worden gereduceerd tot alleen het essentiële, en in elke kamer wordt een handdesinfecterende gel aangebracht. Daarnaast zullen vaak behandelde zaken, zoals afstandsbedieningen voor de televisie, telefoons, handgrepen, deuren en gordijnen elke dag worden gedesinfecteerd. In elk hotel zal ook een ‘ontsmettingsteam’ worden opgericht, dat zich zal specialiseren in het schoonmaken van de kamers die worden bezet door mensen met bevestigde of verdachte gevallen van coronavirus. Als potentiële patiënten niet naar een ziekenhuis kunnen worden overgebracht, wordt een specifiek deel van het hotel gereserveerd waar strenge maatregelen worden genomen voor de toewijzing en bezetting van de kamers en voor de reiniging.

Restaurants

RIU is vastbesloten om haar buffetten te behouden, omdat ze een kenmerkend onderdeel zijn van de hotels en door klanten zeer worden gewaardeerd. Om dit te doen worden er veiligheidsmaatregelen genomen die zowel door de gasten als door de medewerkers moeten worden nageleefd. De capaciteit van de restaurants zal worden verminderd en het wordt verplicht om handen te desinfecteren bij binnenkomst. Alle gasten moeten handschoenen en een masker dragen om naar het buffet te gaan, dat nu meer individuele porties, meer verpakte producten en meer live cooking zal bevatten. Er zal een nog strengere routine worden ingevoerd om de temperaturen te controleren. De tafels zullen worden bedekt met tafelkleden voor eenmalig gebruik, het bestek zal aan de tafels worden verstrekt en de zitplaatsen zullen worden toegewezen met inachtneming van veilige afstanden.

Zwembaden

Zwembaden krijgen een capaciteitslimiet, er zijn veilige afstanden tussen ligstoelen en parasols en er zijn geen kaarten meer nodig om natte handdoeken te verwisselen na het baden. De frequentie van het schoonmaken van het zwembad en de jacuzzi zal worden verhoogd en er zullen waterdesinfecterende producten worden gebruikt die geschikt zijn voor de huidige situatie. Persoonlijke beschermingsmaatregelen zullen ook worden gerespecteerd, aangezien het personeel maskers en handschoenen zal dragen. Deze voorbeelden zijn enkele hoogtepunten uit de nieuwe protocollen.

Ook in Nederland wordt er nog druk achter de schermen gewerkt. Heb je het interview met Christine Oey gemist? Lees deze dan hier terug.

© 2020, TravelPro. All rights reserved.

Het is niet toegestaan berichten of delen daarvan over te nemen zonder toestemming van de desbetreffende auteur. Bij het overnemen van citaten is bronvermelding verplicht. Je kunt wel berichten delen via de social media buttons.