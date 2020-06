RIU luidt zomerseizoen in met heropening van 54 hotels

RIU Hotels & Resorts bereidt zich voor op het zomerseizoen door 54 hotels in 16 landen te heropenen. Daar is de hotelketen eind mei geleidelijk aan begonnen. Alle accommodaties zijn voorzien van veiligheids- en gezondheidsprotocollen die uiteengezet zijn in de post-COVID-handleiding voor hotels van RIU.

De 54 hotels worden of zijn geopend in de volgende zestien landen: Spanje, Duitsland, Costa Rica, Mexico, Verenigde Staten, Bulgarije, Portugal, Ierland, Jamaica, Mauritius, Aruba, Dominicaanse Republiek, Bahama’s, Marokko, Zanzibar en Sri Lanka. In Spanje zijn er al twintig hotels open. De nieuwste hotels die hun heropening aankondigen zijn: Riu Vistamar op 3 juli en Riu Palace Oasis op 10 juli, allebei op Gran Canaria. Op Mallorca heropent Riu Playa Park en Riu Festival respectievelijk op 12 en 19 juli. In de Algarve in Portugal genieten de toeristen al van de Riu Guarana en op 4 juli opent ook het Riu Palace Madeira zijn deuren.

In het Caribisch gebied gaan de heropeningen verder op 1 juli met de heractivering van Riu Palace Bavaro in de Dominicaanse Republiek, Riu Palace Paradise Island op de Bahama‘s en Riu Dunamar aan de Costa Mujeres, Mexico. Bovendien opent Riu Palace Aruba op 10 juli zijn deuren weer. In Azië heropent op 3 juli Riu Sri Lanka en vanaf 8 juli hervat op Mauritius hotel Riu Creole haar activiteiten. Twee dagen later heropenen in Marokko Riu Tikida Dunas, Riu Tikida Palmeraie, Riu Palace Taghazout en Riu Tikida Garden. Aan het eind van de maand is Riu Palace Zanzibar in Tanzania aan de beurt.

Op deze manier zal RIU 54 hotels heropenen in zestien van de negentien landen waar het actief is: Spanje, Duitsland, Costa Rica, Mexico, Verenigde Staten, Bulgarije, Portugal, Ierland, Jamaica, Mauritius, Aruba, de Dominicaanse Republiek, de Bahama’s, Marokko, Zanzibar en Sri Lanka.

