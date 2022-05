Riu Madeira volledig gerenoveerd en heropend

Deel dit artikel

Het enige RIU-hotel in Portugal, Riu Madeira, is volledig gerenoveerd. Gasten zijn sinds 29 april weer welkom. Voor het eerst dit zomerseizoen biedt het viersterrenhotel de populaire 24-uurs all-inclusive service van RIU, zodat gasten 24 uur per dag kunnen genieten van eten, drinken en entertainment.

Gasten van Riu Madeira kunnen nu genieten van in totaal 327 volledig gerenoveerde kamers met het moderne design en strakke lijnen die kenmerkend zijn voor de renovatieprojecten van de hotelketen. De kamers zijn voorzien van nieuw meubilair dat is ontworpen om ervoor te zorgen dat de gasten zich comfortabel voelen en ten volle kunnen genieten van hun verblijf. Bovendien zijn de oude badkuipen vervangen door douches, om de ruimte in de badkamer optimaal te benutten en aan te passen aan de behoeften van de klant.

De lobbybar, waar gasten kunnen genieten van cocktails, heeft nu een minimalistische inrichting en een nieuwe 24-uurs zelfbedieningsruimte, waar gasten zichzelf kunnen helpen met snacks en drankjes wanneer ze maar willen. Daarnaast heeft het hotel de eetgelegenheden uitgebreid met twee nieuwe restaurants: het restaurant “Kulinarium”, waar gasten kunnen genieten van hoogwaardige lokale producten, en het bekende grillrestaurant “Pepe’s Food”, gelegen in het bar-zwembadgebied.

Author Dylan Cinjee