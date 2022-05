RIU ontvangt 35 TripAdvisor awards

Deel dit artikel

RIU heeft onlangs in totaal 35 Tripadvisor awards ontvangen. TripAdvisor wordt gezien als ‘s werelds grootste reis-review-platform. Onder de prijzen de Travelers’ Choice Best of the Best-awards bekend gemaakt. Vijf RIU-hotels ontvingen deze onderscheiding.

Riu Creole, Riu Playa Blanca, Riu Palace Costa Rica, Riu Cabo Verde en Riu Palace Boavista ontvingen de Travelers’ Choice Best of the Best-award. Nog eens 30 hotels werden genoemd in de Travellers’ Choice-awards, die accommodaties erkennen die voortdurend uitstekende beoordelingen krijgen en hun beoordeling tussen 4 en 5 gedurende een periode van 12 maanden behouden. RIU heeft in totaal 35 onderscheidingen ontvangen.

De internationale RIU-keten werd in 1953 in Mallorca opgericht door de familie Riu als een klein vakantiebedrijf en is nog steeds eigendom van de derde generatie van de familie. Meer dan 70% van zijn vestigingen biedt de veelgeprezen All Inclusive by RIU-service.

Met de opening van zijn eerste stadshotel in 2010 breidt RIU zijn productassortiment uit met een eigen lijn stadshotels genaamd Riu Plaza. RIU Hotels & Resorts heeft nu 93 hotels in 19 landen die meer dan 4,5 miljoen gasten per jaar verwelkomen en werk bieden aan in totaal 29.985 medewerkers.

Author Arjen Lutgendorff