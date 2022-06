RIU opent haar tweede hotel op Zanzibar

Deel dit artikel

RIU heeft met het Riu Jambo haar tweede hotel geopend op het noordelijkste puntje van Unguja, het hoofdeiland van Zanzibar, aan Nungwi Beach. Het 4-sterren hotel beschikt in totaal over 461 kamers en biedt de 24-uurs-all-inclusive service. Het belangrijkste onderscheid met andere RIU-hotels is het gebouw op palen boven zee, waar een deel van de catering is ondergebracht.

Het Riu Palace Zanzibar hotel beschikt na de renovatie in 2019 over luxueuze faciliteiten en heeft nu het nieuwe Riu Jambo op het aangrenzende terrein als buurman. Hiermee completeert de keten haar aanbod op de bestemming door een hotel toe te voegen waar u kunt genieten van een gezinsvakantie.

Het vijf en zes verdiepingen tellende hoofdgebouw, waar de receptie en de meeste kamers zijn te vinden, heeft spectaculaire gevels met Afrikaans geïnspireerde muurschilderingen en grote maskers die verschillende torens bekronen. Duurzaamheid en energie-efficiëntie zijn speerpunten geweest in het ontwerp van dit gebouw. De lobby is een volledig open ruimte, met natuurlijke dwarsventilatie en een overvloed aan natuurlijk licht door de talrijke openingen. Naast de opvallende hoogte heeft de lobby in het centrale gedeelte een grote lichtkoepel, de echte blikvanger van deze ruimte. Door de eerdergenoemde openingen in deze ruimte kan de gast de verschillende delen van het hotel en het landschap zien vanaf het moment dat hij of zij aankomt. Natuurlijke materialen voeren zowel in het meubilair als in de decoratie, vloeren en bekleding de boventoon.

Het hotel beschikt over 461 kamers, waarvan 93 op de begane grond, met uitzicht op zee, in een trapsgewijze indeling om het uitzicht op het omringende landschap niet te belemmeren. Ze zijn allemaal volledig uitgerust voor een maximaal comfort van de gasten tijdens hun verblijf. Voor de inrichting is gekozen voor aardse tinten en ook hier heeft hout een prominente rol gekregen. Deze combinatie, samen met de schilderijen met representatieve scènes uit Tanzania, schept een aangename sfeer.

In het restaurantgedeelte beschikt het hotel over een unieke ruimte: een gebouw op palen. Het is een originele houten constructie met uitzicht op zee en is toegankelijk via een loopbrug. Het herbergt twee van de drie themarestaurants van het hotel: het Italiaanse ‘il Panzotto’ en het fusionrestaurant ‘Kulinarium’, evenals de bar ‘Bahari’. Gasten kunnen genieten van exquise ‘diners of nippen aan een cocktail boven het prachtige water van Zanzibar met een spectaculair panoramisch uitzicht. Het hotel heeft ook een Aziatisch restaurant ‘Yunnan’ en het hoofdrestaurant ‘Maisha’ met terras en internationale keuken. Daarnaast is er ook de loungebar met terras ‘Bongo Flava’, de zwembadbar met swim-upbar ‘Hakuna Matata’ en de snackbar ‘Rafiki’ op het strand.

In het buitengedeelte hebben de hotelgasten in totaal vijf zwembaden tot hun beschikking, waarvan één voor kinderen. Wat entertainment betreft, is er de RiuLand kinderclub, een RiuArt gedeelte en een RiuFit gedeelte. Bovendien kunnen gasten ontspannen in de spa naast de fitnessruimte en watersporten beoefenen met Scuba Caribe.

Het terrein waarop dit nieuwe hotel is gebouwd, ligt op de plaats waar het hotel La Gema dell’Est stond, dat RIU in 2019 heeft verworven en waarvan het enkele elementen heeft behouden, zoals het spectaculaire gebouw op palen.

Author Arjen Lutgendorff