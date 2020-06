Riu Palace Peninsula en Riu Cancun gaan weer open

RIU Hotels hervat haar activiteit in Cancún (Mexico, red.) met de heropening van twee karakteristieke hotels in Mexico, namelijk het Riu Palace Peninsula (dat vandaag, 8 juni, opent) en het Riu Cancun dat op 19 juni weer haar deuren opent.

Beide hotels, gelegen in de hotelzone van Cancún, zijn de eerste die de keten heropent in de Mexicaanse Caraïben na de sluiting van haar 99 vestigingen wereldwijd (waarvan 20 in Mexico) in maart van dit jaar. Met deze openingen zet RIU weer een stap in de richting van haar doel om geleidelijk haar activiteiten over de hele wereld te hervatten, nadat stadshotels in Miami, Berlijn en Guadalajara zijn geopend en de opening van nog eens vier hotels in Bulgarije zijn aangekondigd.

De aanstaande heropening van de hotels in Mexico zullen gepaard gaan met de protocollen die zijn vastgelegd in de RIU Post-COVID-handleiding voor hotels waarmee RIU de maximale veiligheidsgaranties wil bieden voor zowel gasten en medewerkers. Om dit te doen heeft RIU een specifiek trainingsprogramma opgesteld om ervoor te zorgen dat alle medewerkers klaar zijn om de zeventien protocollen die door de keten zijn ontwikkeld in samenwerking met het adviesbureau Preverisk toe te passen.

De heropening van het Riu Palace Peninsula, gelegen op kilometer 5,5 van de hotelzone van Cancún, is zeer goed nieuws voor het begin van het herstel van Cancún als toeristische bestemming, in het jaar waarin de stad de 50e verjaardag van haar oprichting viert. Gebouwd in 2012, is het Riu Palace Peninsula een favoriet geworden van de klanten van RIU, zowel vanwege zijn schoonheid en indrukwekkende gevel als vanwege de verfijning van de 562 kamers en gemeenschappelijke ruimtes. Riu Cancun werd in 2014 volledig gerenoveerd en beschikt over 569 kamers aan het strand. Net als het Riu Palace Peninsula biedt het zijn gasten de erkende 24-uurs all-inclusive service van RIU.

Voor Mexico geldt op het moment van schrijven, maandag 8 juni, nog een oranje reisadvies (alleen noodzakelijke reizen).

