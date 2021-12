RIVM wil strengere inreisregels, kabinet wil eerst Europees overleg

Zeerhoogrisicogebied

‘Aangaande reizigers uit landen die zijn aangewezen als zeerhoogrisicogebied adviseert het RIVM dat alle reizigers in bezit moeten zijn van een negatief testbewijs op basis van een PCR-test die maximaal 24 uur voor vertrek is afgenomen. Een alternatief is een negatief testbewijs op basis van een PCR-test die maximaal 48 uur voor vertrek is afgenomen, aangevuld met een negatieve antigeentest die maximaal 24 uur voor vertrek is afgenomen. Daarnaast adviseert het RIVM een quarantaineplicht met een test op de dag van aankomst en op dag 5 na aankomst. Dit advies geldt ongeacht immuunstatus van de reiziger.’

Europese coördinatie

De Jonge: “Voor maatregelen die gelden voor reizigers die vanuit derde landen naar Nederland reizen hecht ik waarde aan Europese coördinatie. Deze maatregelen nemen immers in effectiviteit toe wanneer Europese lidstaten eenzelfde beleid voeren ten aanzien van het inreisbeleid naar de Europese Unie. Ik ben daarom voornemens om mij in Europees verband hard te maken voor een verscherping van inreismaatregelen voor reizigers uit derde landen in lijn met het RIVM-advies. Momenteel vindt in EU-verband, in het kader van de crisisrespons van de Raad (IPCR), frequent overleg plaats over maatregelen naar aanleiding van de opkomst van de omikronvariant. Het kabinet zet in op EU-coördinatie om zoveel mogelijk te voorkomen dat lidstaten verschillende maatregelen nemen ten aanzien van reizigers uit derde landen. Dat is ook van belang in de periode dat wetenschappelijke kennis over deze variant nog niet voldoende voorhanden is en deze variant nog niet wijdverspreid is.”