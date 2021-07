Rode Kruis: Deltavariant coronavirus slaat hard toe in Azië en Afrika

De dodelijke deltavariant verspreidt zich snel in stedelijke en plattelandsgebieden in Bangladesh. Hierdoor raakt de hele gezondheidssector overbelast. Ziekenhuizen in het grensgebied met India worden overspoeld door een sterke stijging van het aantal besmettingen en sterfgevallen. Niet alleen in Bangladesh, maar ook in Indonesië en een aantal Afrikaanse landen maakt het Rode Kruis zich ernstige zorgen over de verspreiding van COVID-19.

In Bangladesh moet nu dringend actie worden ondernomen om de COVID-19-vaccinvoorraden te vergroten. Ziekenhuizen stromen vol en de zuurstofvoorraden schieten tekort. Om de stijgende trend van het aantal COVID-19-gevallen in zeven Afrikaanse landen tegen te gaan zijn extra financiële middelen nodig. Vorige week liet het Rode Kruis al weten zich ernstig zorgen te maken over de situatie in Indonesië. Ook daar zorgt de gevaarlijkere, dodelijkere deltavariant voor een explosief aantal besmettingen. De afgelopen dagen meldt het Zuidoost-Aziatische land een recordaantal van meer dan 30.000 besmettingen per dag.

Bangladesh

Volgens de regering van Bangladesh wordt 78% van de besmettingen in de hoofdstad Dhaka veroorzaakt door de deltavariant. Bijna één op de drie geteste personen (29%) test positief op corona. Dat wijst op veel hogere besmettingscijfers in het hele land. Na een veelbelovende start eerder dit jaar moest Bangladesh alle vaccinaties stopzetten omdat er niet genoeg vaccins werden geleverd. Volgens Our World in Data van Oxford University is ongeveer 3% van de bevolking van Bangladesh volledig ingeënt tegen COVID-19. In landen als het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten is dat de helft van de bevolking.

Teams van de Rode Halve Maan van Bangladesh leveren 24 uur per dag ambulancediensten in tien districten met een verhoogd risico. Ook verstrekken ze zuurstofcilinders in het hele land. Hulpverleners verstrekken warme maaltijden en andere hulpgoederen aan mensen die hun baan of inkomen zijn kwijtgeraakt. In totaal helpen meer dan 13.500 Rode Halve Maan-hulpverleners met vaccinaties, medische verzorging, mondkapjes uitdelen en voorlichting.

Afrika

Het Rode Kruis is ook ernstig bezorgd over de verspreiding van het coronavirus in de Afrikaanse landen Oeganda, Rwanda, Democratische Republiek Congo (DRC), Namibië, Zambia, Mozambique en Zuid-Afrika. Gemiddeld komen er in Namibië 1600 gevallen per dag bij. In Zambia zijn dat er 2719. Deze stijging van meer dan 100% is veruit het hoogste besmettingspercentage dat in deze landen is gemeten. Mozambique meldt 400 gevallen per dag. Dit is een tienvoudige stijging ten opzichte van de maanden daarvoor. Oeganda meldt nu meer dan 900 besmettingen per dag. In Zuid-Afrika zijn dat er bijna 18.000.

Teams van het Rode Kruis en de Rode Halve Maan zorgen voor ambulancediensten en contactherstel tussen families. Hulpverleners zien erop toe dat mensen zich aan de maatregelen houden en bieden ondersteuning in behandelcentra. Ze gaan misinformatie tegen door voorlichtingsmateriaal te verstrekken, radiocampagnes te organiseren, meldpunten op te zetten en psychosociale steun te verlenen aan mensen in nood. Nu een derde golf op komst is, groeit de bezorgdheid dat de gevolgen nog verwoestender zullen zijn, vooral als het tekort aan middelen blijft bestaan.

