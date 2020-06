RSSC laat reisprofessionals kans maken op een luxe cruise

Regent Seven Seas Cruises lanceert het nieuwe boekingsinitiatief Sell & Sail. Reispartners maken hierbij kans om samen met een gast te genieten van een ongeëvenaarde ervaring waarbij alle luxe is inbegrepen. Het boekingsinitiatief is tegelijkertijd gelanceerd met Return with Regent, een gloednieuwe regeling om gasten te inspireren om weer met vertrouwen de wereld rond te reizen.

Reispartners die drie nieuwe boekingen maken voor cruises die plaatsvinden in 2021 of 2022, verdienen hiermee een gratis cruise van maximaal 14 nachten in 2021 of 2022 naar wereldwijde bestemmingen aan boord van een van de vijf schepen uit Regent’s moderne vloot. Ze ontvangen ook dezelfde services en inbegrepen voorzieningen – zoals landexcursies, hoge kwaliteit diners, premium dranken, wifi en meer – die de veeleisende Regent gasten weten te waarderen.

In aanmerking komende boekingen moeten voor 15 augustus 2020 worden geregistreerd op: www.rssc.com/2020SellandSail

Gabriella Fonzo, Senior Director of Sales CEMEA bij Regent Seven Seas Cruises zegt: “Omdat het vertrouwen van de consument in cruisereizen weer begint te groeien willen we onze reispartners belonen voor het harde werk en loyaliteit die zij hebben getoond gedurende de laatste moeilijke maanden. We zijn trots om samen met deze getalenteerde reisprofessionals te mogen werken. Met deze incentive hebben onze reispartners de kans om Regent zelf te ervaren en bieden we ze de stimulans om elke mogelijke boeking te maken met onze Return with Regent campagne.”

Return with Regent

Return with Regent inspireert gasten om opnieuw te reizen met zekerheid. Naast een verlaagde aanbetaling van 10%, voor extra flexibiliteit, en een royaal boordkrediet van $ 1000, maakt de zekerheid van Regent Reassurance het mogelijk voor gasten hun reizen te annuleren tot 15 dagen voor vertrek en een 100% cruisetegoed te krijgen om in de toekomst een nieuwe cruise mee te boeken. Return with Regent is van toepassing op alle cruises tot 2022 en is geldig voor nieuwe reserveringen gemaakt voor 31 juli 2020. Hiermee wordt het ‘cancel for any reason’ beleid uitgebreid naar alle mogelijke bestemmingen en reizen. Niet alleen ontvangen gasten die met Regent Seven Seas Cruises boeken door de Return with Regent promotie meer flexibiliteit en zekerheid, er zijn ook combineerbare speciale aanbiedingen die nog meer comfort en veiligheid bieden. Een ‘Best Price Guarantee’ biedt gasten de zekerheid dat, mocht er een lager tarief beschikbaar komen, dit nieuwe tarief op verzoek zal worden toegepast op de reservering. Bovendien hebben gasten die eenmaal betaald hebben, de mogelijkheid om een eenmalige overstap te maken naar een alternatieve reis zonder annuleringskosten.

