Rutgher Verstrepen terug bij TUI, nieuwe functies voor Marieke, Antoin en Anne

Binnen het sales-team van TUI Nederland hebben er wijzigingen plaats gevonden; accountmanagers Marieke Jansen en Antoin Klein Hofmeijer gaan nieuwe uitdagingen binnen TUI aan. Anne Tattersall en Rutgher Verstrepen versterken het team, onder leiding van Dimitri Joannides.



Marieke is sinds kort Retail Manager Commercial bij de TUI reisbureaus en Antoin vervolgt zijn carrière binnen TUI als Product lead Product City Western Region.

Het team van Sales Manager Dimitri Joannides is inmiddels aangevuld met twee nieuwe collega’s, die het accountmanagement voor hun rekening gaan nemen: Anne Tattersall en Rutgher Verstrepen.

Rutgher Verstrepen komt terug bij TUI om het salesteam te versterken, in de tussentijd heeft hij gewerkt bij Thomas Cook en De Jaarbeurs. Half mei start hij als accountmanager om zich onder meer te richten op projecten op het gebied van commercie, connectiviteit, betaalsystemen en distributie.

Anne heeft van huis uit al ‘reiswereldgenen’ en begon acht jaar geleden bij TUI als productmanager in het team van Jacques Crijnen. Ze neemt nu een volgende stap in de commerciële en dynamische omgeving van Distributie.

Dimitri: ‘Het is goed om te zien dat zelfs in deze turbulente markt, er nieuwe uitdagingen binnen TUI aanwezig blijven, die ook Marieke en Antoin verdere carrièrekansen bieden. Met Rutgher halen we een ervaren kracht in huis, die bekend is bij onze partners en de markt goed kent. Anne is een ervaren productmanager, een perfecte aanvulling voor mijn team.’

