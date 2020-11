Rutte: “Alleen naar het buitenland als dat strikt noodzakelijk is”

“Reis alleen naar het buitenland als dat strikt noodzakelijk is”, dat heeft minister-president Mark Rutte laten weten tijdens de persconferentie van vanavond.

Na de vorige persconferentie ontstond behoorlijk wat ophef door het dringende advies van Rutte om tot half januari niet naar het buitenland te reizen met als uitzondering de Caribische eilanden die tot het Koninkrijk behoren. Er was veel onduidelijkheid over het wel of niet reizen naar gebieden met gele reisadviezen. Op de website rijksoverheid.nl wordt het volgende geadviseerd: ‘Maak of boek geen reizen naar het buitenland tot half januari tenzij strikt noodzakelijk. Vakantie en familiebezoek zijn geen noodzakelijke reizen. Komt u terug uit een gebied met oranje reisadvies? Ga 10 dagen in thuisquarantaine’.

“Er gloort licht aan het eind van de tunnel. Samen met bedrijven moeten we zoeken naar wat straks weer mogelijk is. Er zijn allemaal plannen in de maak”, aldus Rutte. “Grootschalige vaccinatie, goede medicijnen en nog meer en sneller testen geeft ons perspectief voor de toekomst.” De eerste inentingen zouden in de eerste maanden van 2021 kunnen plaatsvinden, maar het zal volgens Hugo de Jonge (minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en viceminister-president) nog lang duren voor iedereen ingeënt kan worden. “De cijfers zijn lager dan ze waren, maar veel hoger dan ze moeten zijn. Wat we met kerst en oud & nieuw doen is nog afwachten met hoe de dingen zich ontwikkelen.”

