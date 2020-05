Rutte: “Binnenkort laten weten hoe wij aankijken tegen vakanties in Europa”

Op dit moment is de regering heel precies aan het kijken hoe ze omgaan met de vakantieperiode, dat liet Minister-president Mark Rutte vandaag weten in een persconferentie.

Rutte: “We kijken naar een paar aspecten. Allereerst kijken we naar het beleid van andere landen en daar zien we op dit moment verschillen tussen bijvoorbeeld Italië en Frankrijk. Het is goed om te kijken wat die landen precies doen. Het tweede is dat we moeten inschatten wat de besmettingsrisico’s zijn in die landen. Het derde aspect is dat we aan het kijken zijn of we wel of niet risicobeperkende maatregelen moeten nemen voor Nederlanders die terugkeren van hun vakantie.”

Besluit

Op basis van die aspecten wil de regering binnenkort laten weten hoe ze aankijken tegen vakanties in Europa of zelfs daarbuiten. “Op dit moment geldt code oranje. We moeten dus eerst de situatie goed analyseren voordat we een duidelijk besluit kunnen nemen. Dat vergt op dit moment nog wat meer tijd”, aldus Rutte.

