Rutte: “Ik ben niet Frits Bom de Vakantieman”

“We proberen zo snel mogelijk meer duidelijkheid te geven over het vakantieadvies”, dat heeft premier Mark Rutte vanmiddag laten weten tijdens de persconferentie na de ministerraad.

“De beslissing is buitengewoon complex en er hangt heel veel mee samen. We proberen zo snel mogelijk duidelijkheid te geven, wellicht al dinsdag maar ik kan daar geen zekerheid over geven. Op dit moment zijn er een paar gebieden in Europa met een geel reisadvies zoals Zweden en de Canarische eilanden. Is het slim om daar nu heen te gaan? Dat moet je zelf bepalen, ik ben niet Frits Bom de Vakantieman. Er ligt nu een ander vraagstuk, of het verstandig is om naar het buitenland te gaan los van de reisadviezen”, vult Rutte aan.

OMT

Deze week gaf het OMT het advies om tijdens de kerstvakantie een negatief reisadvies af te geven voor buitenlandse vakanties. De ANVR liet weten woedend te zijn en vindt het advies voor een negatief reisadvies tijdens de kerstvakantie dat het OMT lijkt te geven aan het kabinet een buitenproportionele maatregel.

