Duitse vakantiegangers kunnen binnenkort naar Mallorca. Het Robert Koch Instituut (RKI), de Duitse versie van het RIVM, heeft Mallorca samen met andere populaire vakantieregio’s geschrapt van de lijst met risicogebieden.

De reden voor de versoepeling is het dalende aantal coronabesmettingen. Op Mallorca is het aantal besmettingen weken geleden al gedaald tot onder de 50 per 100.000 inwoners per week. Dat is bereikt via een strenge lockdown. De nieuwe kwalificatie van het RKI wordt komende zondag (14 maart) van kracht. De versoepeling geldt ook voor andere eilanden van de Balearen, waaronder Menorca, Ibiza en Formentera. Ook voor delen van het Spaanse vasteland is de reiswaarschuwing versoepeld, waaronder Castilië-La Mancha, Valencia, Extremadura, La Rioja en Murcia.

Portugal

De versoepeling wordt ook van kracht voor het binnenland van Portugal, maar geldt niet voor de Algarve, het eiland Madeira en de hoofdstad Lissabon. Het besluit om Mallorca te schrappen van de lijst met risicobestemmingen komt op een goed moment, want over twee weken hebben de meeste regio’s in Duitsland Paasvakantie.

Duitse touroperators lopen zich al warm en hebben hun aanbod op Mallorca de laatste weken bij voorbaat al fors uitgebreid.

Haast maken met boeken

De Duitse krant Bild Zeitung schrijft dat reizigers die met Pasen of in de zomer naar Mallorca willen, haast moeten maken met boeken, want de vraag is explosief gestegen. Bij het bekend worden van de versoepeling heeft de vraag naar huurauto’s op Mallorca zich al verdrievoudigd, schrijft de krant. Voor Nederlandse reizigers is er nog niks bekend over wanneer er weer gereisd kan worden. Nederlandse reisorganisaties snakken naar een stip op de horizon, die Duitse en Engelse touroperators wel hebben gekregen. De vraag is dan ook: ‘Rutte, waar wachten we op?’

