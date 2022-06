Ryanair in de winter van Maastricht naar Porto

Deel dit artikel

Ryanair heeft bekendgemaakt dat het in het winterseizoen 2022/2023 tussen Maastricht en Porto gaat vliegen. Dit brengt Ryanair’s totaal aantal winterroutes van en naar Nederland op 39. ‘Hierdoor hebben klanten meer winter reismogelijkheden dan ooit tevoren en het inkomend toerisme wordt verder gestimuleerd tijdens het laagseizoen’, aldus de luchtvaartmaatschappij.

“Ryanair is verheugd om ons Winter ’22/23 schema voor Nederland aan te kondigen met 39 routes naar populaire bestemmingen in heel Europa, waaronder één nieuwe route van/naar Porto. Hoewel dit schema veel keuze biedt, groeit de vraag snel, dus klanten moeten hun Winter ’22/23 vakantie vroeg boeken om verzekerd te zijn van de laagst mogelijke tarieven”, aldus Dara Brady (Directeur Marketing Ryanair). Ryanair heeft 90 bases en meer dan 2.500 routes in 36 Europese landen deze winter.

Author Arjen Lutgendorff