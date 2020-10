Sambasso en Captain Cruise komen met CruiseWorld.nl

Sambasso en Captain Cruise lanceren CruiseWorld.nl, met cruises over de hele wereld van ruim 35 rederijen.

Volgens de initiatiefnemers staat CruiseWorld.nl borg voor de toekomst van de moderne retail. “Reisadvieseurs kunnen op CruiseWorld.nl met een laagste prijsgarantie cruises boeken en ook direct een vergelijking maken tussen ruim 35 rederijen.

Er staan ruim 30.000 cruise-only cruises online tot en met 2023 vertrek”, laat Bert Wildeman (directeur Sambasso) weten.

De komende maanden worden de dynamic packaging-module toegevoegd in het systeem, waarmee zelf vluchten, hotels, autohuur en transfers kunnen worden toegevoegd. “Uniek voor CruiseWorld.nl is dat de Sambasso reisspecialist altijd bemiddelt en dus altijd rendement maakt’, zeggen de initiatiefnemers. ‘Het is het eigen label van de retail waarbij de uitvoering van de reizen wordt verzorgd door Captain Cruise. CruiseWorld.nl heeft geen wachttijden, is zeven dagen in de week geopend en biedt altijd persoonlijke service”, aldus Wildeman.

Meer info: CruiseWorld.nl, 088 – 501 8 511 en info@cruiseworld.nl.

