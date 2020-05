Sambasso: “Het komt hard aan, maar we blijven ontwikkelen”

Sambasso wil laten weten dat het samen met haar partners klaarstaat om reisprofessionals in het land te helpen. TravelPro sprak met Bert Wildeman (Algemeen Directeur Sambasso Alliantie B.V.), die vanuit huis werkt, over hoe hij de huidige periode beleeft en wat hij in de tussentijd doet.

Hoe houd je het hoofd koel?

“Je probeert zo rustig mogelijk te blijven. Ook voor ons komt het, net als voor de rest van de reiswereld, heel hard aan. We proberen heel nauw in contact te blijven met onze partners middels Zoom, Skype, bellen, mailen, enzovoorts. Reisprofessionals die vragen hebben, kunnen ons ook altijd bellen of contact opnemen met onze partners/aanbieders.”

Jullie zouden dit jaar weer Sambasso Roadshows gaan organiseren…

“Ja klopt, die zouden plaatsvinden in Leende, Zwolle en Rijswijk. Helaas hebben we die moeten annuleren. Op dit moment is er nog geen nieuwe datum bekend. Zodra dit het geval is, zullen wij hierover direct informeren. Overigens ging het de afgelopen keren zo goed met de Sambasso Roadshow, dat we ook nadenken over andere manieren waarop we deze kunnen organiseren. De locaties die we tot nu toe hadden, waren in sommige gevallen niet geschikt om anderhalve meter afstand tot elkaar te houden. De Sambasso Roadshow komt terug, maar we weten nog niet wanneer. Ik verwacht niet dat dat dit jaar zal zijn. Ik hoop het wel, misschien nog in het najaar.”

Ik zag al dat jullie in plaats van de Sambasso Roadshow je nu meer gaat focussen op websinar.

“We beginnen op 12 mei met een webinar over de Sambasso App. Dat doen we bewust, omdat er veel vragen over de app zijn. In de anderhalve meter maatschappij wordt online nog belangrijker dan voorheen. Contact hebben met je klanten zonder fysiek contact, de app maakt het mogelijk en wij zijn ervan overtuigd dat de app in de toekomst nog meer zal worden gewaardeerd en gebruikt door klanten. Overigens gaan we nog veel meer webinars organiseren, namelijk over de bestemmingen en de verschillende producten. Er staan al webinars op de planning over Amerika en Canada, dat bijvoorbeeld boekbaar is via Fly to the West. We krijgen op het moment vaker dan anders de vraag of we webinars kunnen organiseren over de bestemmingen en producten die we aanbieden. Overigens mag je ook wanneer je geen lid bent van Sambasso meedoen aan de webinars. Je moet wel werkzaam zijn in de reisbranche.”

