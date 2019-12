Sambasso’s ‘Het beste van’ sluit zich aan bij SGRZ Retail

Per 10 december 2019 is Sambasso’s label ‘Het beste van’ aangesloten bij SGRZ Retail. ‘Het beste van’ was al aangesloten bij ANVR, SGR en Calamiteitenfonds.

Door aan te sluiten bij het SGRZ zijn de risico’s bij Het beste van…. voor reisagenten afgedekt. Reisagenten kunnen bij Het beste van… terecht voor maatwerkreizen naar de Australië, Nieuw-Zeeland, Hawaii, Afrika of een van de eilanden in de Stille Zuidzee. Al meer dan 25 jaar zijn zij dé specialist in op maat gemaakte reizen over de hele wereld.

