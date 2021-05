Samen de reissector omarmen

Waarom heeft Nederland geen Nationale Reizen & Toerisme Week? Zouden niet alle reisgerelateerde brancheorganisaties dit samen moeten omarmen? De sector bevindt zich in de slechtste situatie ooit, dus een beetje extra ‘power to the travel industry’ kan geen kwaad.

Het is de hoogste tijd dat reisbedrijven in samenwerking met de overheid elkaar omarmen en het initiatief Nationale Reizen & Toerisme Week lanceren, een jaarlijkse traditie, net als dat de Amerikanen op dit moment van de oost- tot de westkust de National Travel and Tourism Week ‘vieren’. En daar gaat het, zoals de Amerikanen dat kunnen, met krachtige oneliners, met gevoel, emotie: ‘Travel, a spirit unbroken, a power reignited, rebuilding our economy, rehiring Americans, rescuing small business, reviving our communities, reconnecting America, Power of Travel’.

Ook in Nederland kan zoiets heel goed samen, van noord tot zuid en van west tot oost. Van binnenlands toerisme tot uitgaand, van b2b tot b2c, van de boerencamping tot de multinationals. Individuele belangen vergeten voor het gezamenlijk belang om mensen weer aan het reizen te krijgen. Ieder jaar een week waarin reizen en toerisme centraal staan. Dat hebben we toch al in januari? Klopt, maar een extra week kan zeker geen kwaad.

Wat gaan we dan doen in die Nationale Reizen & Toerisme Week? Ideeën genoeg, toch? Het belang van de georganiseerde reissector benadrukken, de usp’s van je eigen (reis)bedrijf in de schijnwerpers zetten, opleidingen erbij betrekken, aan de consument laten zien welke positieve impact toerisme en reizen hebben. Een moederdag voor reizen, maar dan een week. Positieve impact op de regio, op de mensen die er wonen, op het verbinden van culturen. Een week waarin ‘grote’ en ‘kleine’ spelers met elkaar bespreken hoe de reissector ervoor staat, updates geven richting media.

Deze week was er een groot, wereldwijd overleg, waarbij twintig ministers van Toerisme het tijdens de G20 hebben gehad over kwesties die de reissector aangaan. Nederland schitterde in afwezigheid. Er wordt misschien gedacht dat toerisme voor de Nederlandse economie niet zo belangrijk is, waardoor er maar geen staatsecretaris of minister van Toerisme wordt aangesteld (in België schijnen ze er zelfs twee te hebben), maar de reissector is goed voor bijna 10% van de werkgelegenheid in Nederland, groter dan bijvoorbeeld de agrarische sector. #Trotsopdereissector

De Nederlandse en wereldwijde reis- en toerisme-industrie zijn ontzettend zwaar getroffen als gevolg van de COVID-19-pandemie. Zowel kleine als grote bedrijven, maar aan alles voel je dat de reissector een veerkrachtige sector is, maar die wanneer zij elkaar omarmen nog veel meer kunnen bereiken. Ik ben benieuwd wanneer we de eerste Nationale Reizen & Toerisme Week openen.

