Samenwerking kampeerconcurrenten ACSI en camping.info

ACSI en camping.info bundelen hun krachten op het gebied van online campingboekingen. De twee lanceren ACSI camping.info Booking dat vandaag live is gegaan. Campings kunnen zich op die manier voortaan middels één contract aansluiten bij de twee aanbieders. “Met 40 miljoen bezoeken op onze gezamenlijke websites en apps bieden we campings in heel Europa een fantastische mogelijkheid zichzelf te presenteren”, aldus Ramon van Reine (CEO ACSI).

“We brengen onze kennis op het gebied van ontwikkeling van de software samen. Het technisch platform dat is gecreëerd gaat op beide kanalen draaien. Zo kunnen we sneller door ontwikkelen en zoveel mogelijk campings in heel Europa faciliteren. Je kunt het vergelijken met de auto-industrie waar ze ook één platform van een concern gebruiken voor meerdere automerken. Merken die richting de consument concurreren, iets wat ACSI en camping.info richting kampeerders ook zullen blijven doen”, aldus Van Reine.

Maximilian Möhrle, CEO van camping.info, vertelt vol vertrouwen: “Ons systeem is nu al het meest complete dat de markt te bieden heeft en wordt nu we samen verder kunnen ontwikkelen alleen nog maar beter!”

Online camping boeken

Al jaren bieden beide bedrijven kampeerders de mogelijkheid om online een camping te vinden. ACSI bedient kampeerders in heel Europa via onder andere Eurocampings.eu, CampingCard.com en de bijbehorende apps. Camping.info is het grootste campingplatform op de Duitstalige markt. Beide partijen willen het voor campings makkelijker maken om met zo weinig mogelijk moeite boekbaar te worden voor een grote groep kampeerders.

Voor Van Reine en Möhrle is een samenwerking tussen de twee familiebedrijven dan ook een logische stap. “We willen samenwerken op de vlakken waar we samen oplossingen kunnen realiseren. Zo kunnen we een betere service bieden aan zowel de camping als de kampeerder”, aldus Möhrle.

