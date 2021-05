Samenwerking voor Holidayguru en Desty Travel

Holidayguru is een samenwerking aangegaan met Desty Travel van Dennis Klompalberts (oud-oprichter Travelbird). Met het Desty Travel platform zal Holidayguru haar activiteiten binnen de Nederlandse reisbranche uitbreiden en start het met de verkoop van eigen deals onder de naam, ‘Guru Exclusief’. “Dit is voor ons een hele mooie stap waarmee we nog beter kunnen inspelen op de reisbehoefte van onze community”, aldus Jeroen Van Boxem, Country Manager NL bij Holidayguru.

Holidayguru zal zich met haar eigen reisaanbiedingen focussen op Europese citytrips en hotelarrangementen binnen Nederland en België. “Voor de citytrips werken wij samen met een ANVR aangesloten tour operator om te zorgen dat onze reizigers met een prettig gevoel op vakantie kunnen gaan. De focus van ons aanbod zal liggen op vakanties die iets extra’s te bieden hebben, zoals bijvoorbeeld een stedentrip Parijs inclusief tickets voor het Louvre.“ Van oorsprong werkt Holdiayguru op affiliatebasis met Nederlandse en Belgische reisorganisaties. Dankzij de introductie van een eigen product komt daar een extra productkanaal bij. De affiliate samenwerkingen blijven dan ook bestaan. “Onze bezoekers komen naar Holidayguru om de beste reisdeals te vinden. We hebben besloten om Guru Exclusief naast onze huidige activiteiten te positioneren. Zo kunnen onze bezoekers altijd de beste vakantieaanbiedingen vinden op Holidayguru.nl. In sommige gevallen zal dat een Guru Exclusief zijn, in andere gevallen worden onze bezoekers doorverwezen naar partners als TUI, Bebsy, Voordeeluitjes en andere partijen met een sterk aanbod in de reisbranche.”

Urlaubsguru

Niet alleen in Nederland gaat Holdiayguru een samenwerking aan met Desty Travel. Ook de andere labels van het van oorsprong Duitse concern werken met Desty voor het organiseren van eigen vakanties. “Onze labels in Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland en Spanje gaan ook van start met Desty Travel. Het is de bedoeling dat we deze zomer live gaan met de verkoop van vakanties onder eigen naam”.