Samenwerking voor Solmar en Droomparken

“Nederland heeft veel moois te bieden en de vooruitzichten qua weer zijn deze zomer uitstekend”, aldus Evy Van Overvelt, General Manager van Solmar. Klanten van Solmar die in bezit zijn van een voucher, kunnen deze ook besteden bij het Droomparken-aanbod van Solmar.

Met de samenwerking biedt Solmar klanten die twijfelen over vakantie in Spanje en Kroatië een mooi alternatief. “Wij merken dat een deel van onze klanten liever in Nederland blijft”, vervolgt Van Overvelt. “Het aanbod accommodaties binnen Droomparken bij Solmar is zeer divers en biedt ieder wat wils. De locaties die wij nu aanbieden liggen hoofdzakelijk op de Veluwe en nabij Amsterdam. Daarmee zijn wij overtuigd dat wij onze reizigers een echte droomvakantie in eigen land kunnen bieden. Bij succes, breiden we het aanbod later zeker uit.”

Andres Bruil, namens de directie van Droomparken: “Deze samenwerking biedt klanten van Solmar die liever nog niet naar het buitenland gaan, de mogelijkheid om op veilige en plezierige wijze in eigen land vakantie te vieren op een van onze mooie parken met alle service die je wenst zoals een lekker ontbijtje op bed.” Van Overvelt: “We merken dat een deel van onze klanten hun vakantieperiode al lang hebben vaststaan. De onzekerheid over de maatregelen in het buitenland maakt het dat sommige klanten liever in Nederland willen blijven. Ze kunnen hier ook het ontvangen voucher voor inzetten, zodat ze er toch lekker op uit kunnen deze zomervakantie.”

