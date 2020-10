Samenwerking voor Style in Travel en 1TIS

“Eind vorig jaar hebben wij de knoop doorgehakt om in het voorjaar langzaam een begin te maken met de overstap naar 1TIS. In het begin van de crisis hebben wij onze keuze nogmaals overwogen, maar juist in deze tijd is het overgaan naar een stabiel software systeem het beste moment.” Dat zegt Rilana van Etten (CFO Style in Travel).

“1TIS is niet geheel onbekend voor ons. Fundadore Travels, een organisatie die wij in 2016 hebben overgenomen, was een van de eerste reisorganisaties die zich aansloot op 1TIS. Eigenlijk kan je zeggen dat wij weer terug zijn bij een vertrouwde partner.”

Rico van Loenen (Directeur 1TIS): “Bij al onze implementaties maken wij samen met de klant een implementatieplan, zodat we beiden weten wat ons wekelijks te doen staat. Wij zijn van mening dat juist door deze opzet, de daadwerkelijke deadlines van beide kanten goed worden gehaald en het inzichtelijk is, wat de ‘to do’s’ zijn. Wij hebben aan onze kant altijd een projectleider, die met het ontwikkelteam én de klant aan de slag gaat en de gehele implementatie begeleidt. Dit werkt voor beide bedrijven altijd zeer prettig en zo ook in de samenwerking met Style in Travel. Uiteraard zijn wij heel blij met de samenwerking met Style in Travel en is het wederom mooi te ervaren, wat onze toegevoegde waarde, in het gehele proces is. Op naar nog vele mooie jaren samen.”