Samenwerking voor Travel Trend en Riksja Travel

Twee specialisten in verre reizen gaan samenwerken op het gebied van familiereizen. Een selectie van Riksja Family reizen wordt toegevoegd aan het aanbod van Travel Trend, zodat reisagenten het populaire familieproduct voortaan exclusief bij Travel Trend kunnen boeken.

Onder de vlag van Riksja Travel is het label Riksja Family in de directe verkoop al jaren marktleider in individuele familiereizen. Nu deze reizen worden opgenomen in het aanbod van Travel Trend, krijgen ook retailpartners toegang tot een uniek en uitgebreid aanbod van verre familiereizen. Travel Trend realiseert hiermee in één klap een grote uitbreiding van het assortiment.

‘Het tempo van deze individuele familiereizen is afgestemd op kinderen, wat betekent dat tijdens rondreizen veelal twee of drie nachten achter elkaar op dezelfde plek wordt overnacht in familiekamers of appartementen. De USP’s zijn de leuke gezinsactiviteiten die bij de prijs inbegrepen zijn en aansluiten bij de belevingswereld van jonge kinderen en tieners’, zegt Natasja Eshuis, directeur van Travel Trend. ‘Ons gezamenlijk streven is om binnen het retailkanaal dé aanbieder voor verre familiereizen te worden.’

Riksja Travel werkte tot voor kort op kleine schaal samen met reisagenten, met de bedoeling om deze activiteiten verder uit te bouwen. ‘Wij zien in het sluiten van langdurige partnerships veel toegevoegde waarde. Omdat ook wij vanwege de coronacrisis onze strategieën hebben aangepast, is besloten om voor B2B te gaan samenwerken met een partner met een groot netwerk in het retailkanaal. Voor ons familieproduct is het agentvriendelijke Travel Trend hiervoor de beste partner’, aldus Fenny Breek-Koppen, een van de drie onlangs benoemde CEO’s van Riksja Travel.

Volgens Eshuis is het nieuws van de samenwerking zeer goed ontvangen door de retailpartners, die met het verre familieproduct een blinde vlek in hun aanbod ingevuld zien. ‘Zodra de grenzen weer open gaan, gaan we echt knallen met dit product’, is de overtuiging van beide dames.

De Travel Trend Family reizen worden gepubliceerd op de website van Travel Trend en zijn vanaf januari 2021 exclusief boekbaar voor reisagenten.

