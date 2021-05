Sandals Resorts kiest voor Check-in PR

Check-in PR is, naar eigen zeggen met dank aan FINN Partners, aangesteld als de vertegenwoordiger van Sandals and Beaches Resorts op de Nederlandse markt. “Wij gaan met enorm veel plezier de uitdaging aan om deze gevestigde hotelgroep in Nederland op de kaart te zetten en het langverwachte nieuwe Sandals resort, dat binnenkort naar Curaçao komt, de aandacht te geven die het verdient.”

Unique Vacations UK (UVUK) – een dochteronderneming van de exclusieve wereldwijde sales- en marketingvertegenwoordiger voor Sandals and Beaches Resorts, heeft Check-in PR aangesteld als officieel PR-bureau in Nederland. Check-in PR zal werken aan het positioneren van Sandals and Beaches Resorts binnen de Nederlandstalige markt als de luxe resorts in het Caribisch gebied waar iedereen van droomt en niet kan wachten om te bezoeken.

Door middel van alle PR-activiteiten, zoals mediaberichten en mediareizen (zodra deze weer mogelijk zijn) zal Check-in PR de naamsbekendheid van Sandals and Beaches Resorts landelijk vergroten, met een focus op de nieuwste toevoeging: in 2022 zal Sandals Resorts namelijk haar gasten op het eiland Curaçao verwelkomen, een gloednieuwe bestemming voor de resortgroep.

Sandals Resorts heeft momenteel 15 luxe all-inclusive resorts in zes Caribische landen, waaronder Antigua, de Bahama’s, Grenada, Barbados, Jamaica en Saint Lucia die koppels een unieke luxe Caribische vakantie-ervaring biedt, waarbij de drie Beaches Resorts in Jamaica en op de Turks- en Caicoseilanden hetzelfde niveau van luxe en exclusiviteit leveren aan gezinnen. De groep heeft onlangs aangekondigd dat er binnenkort nieuwe Sandals and Beaches accommodaties komen op de eilanden Curaçao, Jamaica en St. Vincent en de Grenadines. Sandals and Beaches Resorts hebben tijdens de huidige toerismecrisis de juiste voorzorgsmaatregelen genomen dankzij efficiënte en solide gezondheids- en veiligheidsmaatregelen en bereiden zich nu voor op een druk winterseizoen 2021, zodra de internationale reizen worden hervat.

Dankzij de nauwe samenwerking met FINN Partners is Check-in PR onlangs voorgedragen aan Sandals and Beaches Resorts. Oliver Fischer, Senior Partner bij FINN Partners zegt: “We zijn erg blij om samen te werken met Check-in PR voor Sandals and Beaches Resorts in Nederland, naast onze bestaande PR-teams in Italië, Frankrijk en Duitsland. We geloven dat Check-in PR een zeer hardwerkend collega-bureau is die de juiste vaardigheden en interesses heeft om deze resorts onder de aandacht van de Nederlanders te brengen. We kijken uit naar deze geweldige samenwerking.”

Peter de Jonge, directeur Check-in PR vult aan: “We zijn allemaal ontzettend blij met de toevoeging van Sandals and Beaches Resorts aan ons portfolio. Een mooi, romantisch en luxe product dat goed aansluit bij onze ervaring en persoonlijke interesses. We kijken uit naar een levendige en productieve samenwerking.”

Dominik Riber, Managing Director, Europa bij Unique Vacations UK, zegt: “Vanwege onze eigen groei en ontwikkeling met een gloednieuw Sandals-resort dat gepland staat voor het Nederlandstalige eiland Curaçao in 2022, is het voor ons cruciaal om het woord over heel Nederland te verspreiden en de bekendheid van onze prachtige resorts te vergroten. Daarnaast hopen we dat de veelbelovende vooruitgang in vaccinatiegraad ertoe zal leiden dat mensen binnenkort weer vanuit Europa kunnen reizen. De Nederlandstalige markt is een nieuw terrein voor ons bedrijf en we zijn ervan overtuigd dat Check-in PR de beste partner is voor ons om ons merk in de regio te promoten en in de nabije toekomst meer boekingen van Nederlandse toeristen te genereren.”

Sherida Zijderlaan en Amber Moed, PR-adviseurs bij Check-in PR, zullen het account beheren en het aanspreekpunt zijn voor de Nederlandse media.

