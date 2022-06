Sandals Royal Curaçao geopend

Deel dit artikel

Sandals Royal Curaçao opende op 1 juni haar deuren en verwelkomde gisteren haar eerste gasten. Sandals Royal Curaçao bevindt zich op het exclusieve 3.000 hectare Santa Barbara landgoed, op slechts 24 kilometer van de internationale luchthaven van Curaçao.

“Onze visie op de Sandals Royal Curaçao-ervaring is geïnspireerd op de natuurlijke schoonheid en kleurrijke cultuur van het eiland”, aldus Adam Stewart (Executive Chairman van Sandals Resorts). “Dit resort is een bewijs van de kracht van toerisme via next-level ervaringen die niet alleen de lat hoger leggen op het gebied van all-inclusive vakanties, maar uitgaan van de lokale smaken en inwoners.

Een tweelaagse infinitypool

Gelegen in het hart van het resort, kunnen stellen genieten onder de zon bij de allereerste Dos Awa Infinity Pool met twee niveaus, met uitzicht op het water en het ruige berglandschap daarachter. Gasten kunnen ontspannen op ligstoelen bij het zwembad of naar de bar zwemmen voor de heerlijke Curaçaose cocktails mét uitzicht.

Eilandchique

De weelderige tuin en het uitzicht op de oceaan vormen een aanvulling op het onberispelijke eilandchique ontwerp dat doordrenkt is met de Caribische warmte van Curaçao. Een gastvrij en rustgevend interieur in alle 351 kamers en suites van het resort. Van de Melemele Walkout Suites (Papiamentu voor geliefd) tot de Sunchi Beachfront Suites (wat kus betekent); de op de omgeving geïnspireerde accommodaties omvatten geheel nieuwe kamercategorieën. Zoals de Kurason Island Poolside Butler Bungalows en Awa Seaside Butler Bungalows; het toppunt van luxe en uitkijkend op privélagunes en de Curaçaose kust. Luxe voorzieningen en meubels variëren van hardhouten vloeren tot gewelfde plafonds, op maat gemaakte kingsize bedden, goed gevulde minibars, smart-tv’s en meer – met Sandals’ Signature Butler Elite-service, luchthaventransfers en 24-uursroomservice voor geselecteerde suites.

Nieuwe culinaire concepten

Sandals Royal Curaçao heeft elf culinaire concepten, waaronder acht restaurants – waarvan zeven nieuw voor het merk en alleen beschikbaar in dit resort – samen met drie gastronomische foodtrucks aan het strand en 13 bars. Enkele geheel nieuwe concepten zijn Aolos – de thuisbasis van een mediterrane eetervaring in de open lucht, Vincent – een hommage aan de beroemde Nederlandse schilder met een robuust Europees fusionmenu en de Toteki foodtruck die traditionele Curaçaose gerechten serveert.

Een commitment aan Curaçao

De filantropische tak van Sandals Resorts International, de Sandals Foundation, blijft bouwen aan de kracht van toerisme om de lokale Caribische gemeenschappen te versterken. De Sandals Foundation heeft de krachten gebundeld met Ajax om Future Goals te lanceren – een programma dat visnetten uit de oceaan en gerecycled plastic afval gebruikt om voetbaldoelen voor kinderen te maken. Door de kansen voor de lokale bevolking uit te breiden met jeugdsporten, met name voetbal, begint het partnerschap op basisscholen op Curaçao. De officiële lancering van het programma werd vorige maand gevierd op het MGR Niewindt College, toen studenten de eerste reeks Future Goals ontvingen. Het programma is een van de vele projecten die op Curaçao actief zijn voor de Sandals Foundation, waaronder strandopruimingen die tot nu toe hebben geholpen de planeet te ontdoen van meer dan 400.000 kg afval, en de ontwikkeling van een digitale wandel-app in samenwerking met IVN Tiny Bos Nederland, om de magie van de natuurlijke bronnen van het eiland toegankelijker te maken voor bezoekers en de lokale bevolking.

Author Dylan Cinjee