Sandals Royal Curaçao viert Grand Opening in Curaçaose stijl

Deel dit artikel

Het openingsfeest van Sandals Resorts afgelopen weekend deed alle recht aan de levendige cultuur en kleuren van Curaçao. Lokale en internationale artiesten trakteerden de aanwezige gasten, tradepartners, internationale media, lokale partners en hoogwaardigheidsbekleders op een wervelende show.

De komst van de ‘luxury included‘ hotelketen is een belangrijke aanvulling op het verblijfsportfolio van het eiland. “De rijke geschiedenis en levendige cultuur van Curaçao is iets om te ontdekken, en we kunnen niet wachten om Sandals Royal Curaçao met de wereld te delen”, aldus Adam Stewart, bestuursvoorzitter van SRI (Sandals Resorts International). “Dit buitengewone nieuwe resort is een symbool van de herontdekking van het Caribisch gebied en de innovativiteit die onze gasten gewend zijn van Sandals Resorts.”

De aanwezigen werd getrakteerd op een ware kaleidoscoop van optredens en bijzondere acts met een hoofdrol voor Curaçaos talent. Zoals steelpanvirtuoos Russell “Konkie” Halmeyer en de zevenkoppige formatie The Guayaberas. Nelson Braveheart speelde met zijn iconische saxofoon op de beat vanDJ Menasa. De locatie werd verfraaid met het werk van de getalenteerde Curaçaose stoepkrijtkunstenaar Wendy Nieuwkerk. Het Swordfish synchroonzwemteam uit Curaçao traden op in de Dos Awa infinity pool, het hart van het resort en van de feestelijkheden.

Bekijk meer foto’s op onze Facebook-pagina.

De bekroonde groep Dushi Aventura choreografeerde een parade van bijna 100 drummers, dansers, steltlopers in iconische kostuums, allemaal speciaal handgemaakt voor de opening van Sandals Royal Curaçao. De parade werd begeleid door de dynamische Percussion Creative Dynasty-fanfare. Met een optreden van Raynor “Raey” Lauffer, bekend als de Tumba King, werd het eerste carnaval op Curaçao sinds 2019 een feit.

In het teken van Blue Curaçao bracht de iconische Blue Man Group een spektakel in Sandals sferen waarna een adembenemend vuurwerk de Caribische hemel verlichtte. De afterparty op het strand met verrukkelijke desserts en sprankelende disco-optredens sloot de gedenkwaardige avond af.

Tijdens het weekend onthulde CEO Adam Stewart, samen met de beroemde modeontwerper Stan Herman als speciale gast, de nieuwe “Anniversary Collection” uniforms die Herman exclusief voor Sandals’ nieuwste all-inclusive resort op Curaçao heeft ontworpen. Stewart deelde inzichten in deze waardevolle samenwerking om 40 jaar Sandals te vieren en de 15.000 teamleden te eren. De eerste collectie werd gelanceerd bij Sandals Royal Curaçao en daarna in alle resorts in de portfolio. Deze collectie is geïnspireerd op de iconische kleuren, architectuur en landschappen van het eiland, waarbij Herman de uniformen ontwierp voor een breed scala aan werkgebieden.

“Dit weekend is een viering van het charmante en fascinerende eiland Curaçao, zijn lieve, vrolijke en getalenteerde mensen en onze geweldige teamleden die het allemaal mogelijk maken”, aldus Stewart. “We zijn ongelooflijk enthousiast om u een kijkje te geven in de toekomst van Sandals Resorts en hoe we een enorme groei van bezoekers naar het Caribisch gebied zullen blijven brengen.”

Author Arjen Lutgendorff