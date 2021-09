Saudi Tourism Authority opent kantoor in de Benelux

Deel dit artikel











De Saudi Tourism Authority (STA) heeft een nieuw kantoor geopend in de Benelux. Het kantoor maakt deel uit van de strategie om Saoedi-Arabië als reisbestemming te lanceren en de bekendheid van het authentieke thuisland ‘Saudi’ op het Arabisch Schiereiland onder de aandacht te brengen, nu reizigers over de hele wereld weer op reis kunnen. Saoedi-Arabië kan al sinds augustus jl. worden bezocht door gevaccineerde internationale reizigers.

STA heeft nu kantoren in elf markten die samen 21 landen bedienen. Het uiteindelijke doel is om vijftien kantoren over de hele wereld te hebben om de bekendheid van Saoedi-Arabië te vergroten. Fahd Hamidaddin, CEO van de Saudi Tourism Authority: “STA richt zich op het uitbreiden van een wereldwijd netwerk om een totaalaanbod te kunnen leveren en klaar te zijn voor de toekomst. We bouwen aan een wereldwijd team van professionals om Saudi’s diverse aanbod aan culturele hoogtepunten, werelderfgoedlocaties en authentieke Arabische gastvrijheid onder de aandacht te brengen.” De vertegenwoordiging in de Benelux verzorgt de marketing- en sales activiteiten en samenwerkingen met touroperators, reisagenten en andere belanghebbenden in de branche om naamsbekendheid te creëren en het aantal boekingen te doen toenemen. Dit alles in lijn met de missie en strategie van STA.

Het Benelux-kantoor wordt gefaciliteerd door Interface Tourism Netherlands in Amsterdam. “We zijn al begonnen met het verkennen van de reisbranche in de Benelux en de reacties zijn zeer positief”, aldus Milanka Vukovic, Market Director voor STA. “We zijn actief op zoek naar mogelijkheden om te co-investeren met partners die Saoedi-Arabië graag als onontdekte nieuwe bestemming aan hun aanbod willen toevoegen.”

Sinds het openen van haar grenzen voor internationaal toerisme in september 2019, heeft Saudi zich snel bewezen als de snelst groeiende reisbestemming ter wereld, volgens het World Travel and Tourism Council (WTTC). Ondanks de wereldwijde stilstand van het toerisme vanwege de coronapandemie, bleef STA investeren om de bestemming voor te bereiden op het moment dat reizen weer mogelijk zou zijn. Een internationale campagne om de naamsbekendheid te vergroten die begin 2021 van start ging, strekt zich uit over 26 landen en 13 talen, met aanzienlijke investeringen in on- en offline-mediakanalen.

Saudi heeft een schat aan iconische hoogtepunten die reizigers kunnen bezoeken wanneer de grenzen weer opengaan. “We zijn klaar om bezoekers van over de hele wereld te verwelkomen,” aldus Fahd Hamidaddin. “Door nu te investeren in naamsbekendheid en in ons netwerk van internationale vertegenwoordigingen, proberen we het wereldwijde bereik en de relevantie van deze hoogtepunten te vergroten, om onze doelstellingen te behalen.”

“De reisbranche moet wendbaarder zijn dan ooit om te kunnen reageren op plotselinge veranderingen. Om voldoende wendbaar te kunnen zijn is een constante aanvoer van actuele informatie belangrijk. Ons doel is om die informatie 1-op-1 door te spelen naar onze partners”, aldus Fahd Hamidaddin.” We werken hard om onze partners te helpen met het promoten van het authentieke hart van Arabië aan meer mensen dan ooit tevoren.”

Author Sharon Evers

